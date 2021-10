Vinicius: “Las cosas están saliendo fruto del trabajo”

Redacción Deportes, 30 oct.- El brasileño Vinicius, autor de un doblete contra el Elche para darle la victoria al Real Madrid (1-2), aseguró que las cosas le “están saliendo” fruto del trabajo que lleva haciendo desde su “llegada” a España en 2018.

“Es fruto del trabajo del equipo y el que vengo haciendo desde mi llegada. Las cosas están saliendo y ahora a ayudar al equipo”, dijo a la cadena Movistar+ tras el encuentro.

La asistencia de su segundo gol fue el croata Luka Modric, con el que demostró una gran complicidad. “Modric siempre me dice que me mueva sin balón, que me lo va a hacer llegar; me lo dijo antes del partido también”, comentó.

Vinicius ponderó el trabajo de su actual técnico: “Ancelotti nos da la confianza que todos necesitamos. Todos tenemos que estar preparados porque son muchos partidos cada dos o tres días y hay que descansar”.