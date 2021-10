575 policías municipales evitarán botellones y fiestas ilegales durante el puente

Archivado en:

El Ayuntamiento de Madrid ha elaborado un dispositivo policial para el puente de Todos los Santos que contará con un total de 2.045 agentes, de los cuales 450 controlarán los posibles botellones que tengan lugar por Halloween, y otros 125 se dedicarán a la inspección de locales de ocio y posibles actos vandálicos contra autobuses municipales.

La portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, ha desgranado en rueda de prensa que 900 de esos 2.045 policías se centrarán en el festival LuzMadrid; 450 controlarán los posibles botellones (150 cada tarde-noche de viernes, sábado y domingo) y 570 vigilarán los cementerios de la ciudad por la festividad de Todos los Santos.

Además, en la tarde-noche del domingo, otros 125 agentes se destinarán a tareas de inspecciones de locales de ocio por las fiestas de Halloween y posibles actos vandálicos contra los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT).

A todos estos agentes se sumarán los que anuncie la Delegación de Gobierno, "que también está colaborando con nosotros en estos operativos", ha agregado Sanz, al tiempo que ha destacado que se trata de un dispositivo "histórico" porque más de 2.000 agentes de refuerzo a lo largo de un fin de semana "es algo que solo se produce" en eventos como las cabalgatas de Reyes o las citas internacionales del Orgullo LGTBI que ha acogido Madrid.

La delegada ha apuntado que aunque "parece que las condiciones climatológicas dan lluvia prácticamente todo el fin de semana y eso evidentemente puede hacer que sea más complicado que se produzcan aglomeraciones o botellones", se va a trabajar "con la posibilidad de que se pudieran producir de una manera importante esos botellones" para "tratar de atajarlos".

"En todo caso sí tenemos informaciones de algunos llamamientos en algunos puntos de la ciudad -algunos "habituales" y otros no tanto, aunque no ha querido dar detalles para no contribuir al efecto llamada- y por lo tanto vamos a estar muy pendientes de que esas situaciones no se produzcan. O a lo mejor hay algunos lapsos de tiempo en los que no haya lluvia y entonces sí se pudieran producir esas situaciones", ha apostillado.

Por otro lado, se hará una "especial incidencia en posibles fiestas ilegales en locales no normalizados, o en locales también normalizados que no tengan autorización para la celebración de esas fiestas".

Inmaculada Sanz ha agregado que aunque los diferentes dispositivos "están organizados de manera separada", dependiendo de cómo evolucione el fin de semana "los dispositivos se centrarán más en unos aspectos o en otros, en función de las necesidades que vayamos teniendo".

Así, si no hay problemas de aglomeraciones de botellones "pero sí se producen más problemas en locales informales o formales donde haya fiestas ilegales", se pueden "reconducir los operativos a unos sitios o a otros".

UN FIN DE SEMANA MARCADO TAMBIÉN POR EL FESTIVAL DE LA LUZ Y OTROS EVENTOS

La seguridad y cortes previstos por LuzMadrid será abordado por 900 policías extra (300 diarios durante los tres días del evento), mientras que Samur-Protección Civil dispondrá cada uno de las tres jornadas del festival dos Unidades de Soporte Vital Avanzando, cuatro de Soporte Vital Básico, entre cuatro y ocho Unidades de Primera Respuesta y entre dos y cuatro parejas de Halcones (motocicletas), siempre ubicados con la máxima visibilidad en los diferentes sectores del festival.

La delegada de Portavoz, Seguridad y Emergencias, que ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad individual dado que la pandemia "aún no ha acabado y hay que seguir extremando las precauciones", ha destacado el "esfuerzo de los servicios municipales" para atender los dispositivos que precisa una ciudad de más de 3,3 millones de habitantes como Madrid.

Y es que este puente, junto a los operativos para Todos los Santos, Halloween y LuzMadrid, habrá eventos deportivos como el partido de fútbol del Atlético de Madrid el domingo y el Campeonato de España de Pádel (WiZink Center, desde ayer y hasta el domingo), así como la habitual jornada del Rastro (domingo), que también precisan de vigilancia policial.