Courtois: “Es frustrante no ganar”

Madrid, 27 oct.- El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, consideró “frustrante” no pasar del empate contra Osasuna (0-0) ya que querían hacerlo después de la victoria frente al Barcelona (1-2) “para seguir arriba” en LaLiga Santander.

“Sabíamos su plan y tienen mérito de venir aquí y haber tenido la mejor ocasión del partido. Es frustrante no ganar porque quieres seguir ganando después de hacerlo en el Clásico para seguir arriba, pero depende de los resultados de mañana; hay que seguir peleando”, dijo en Movistar+ tras el partido.

“Sabíamos cómo iba a jugar Osasuna, que es un equipo que lo está haciendo muy bien con su juego directo. En defensa se han metido muy atrás y han defendido bien; nos costó encontrar huecos y esa fue la clave del partido”, completó.

Courtois criticó los cuatro minutos de añadido que dio el colegiado: “Al final es muy difícil de saber quién añade quién. Yo me fui al suelo en el Clásico dos veces y añadieron siete minutos… por cambio dicen 30 segundos y ya superas los cuatro minutos. Al final el problema es que no hay un criterio y no sabes qué están añadiendo. Cuando el portero tarda en sacar, el árbitro dice que añade y luego no. Pero no es excusa, porque quizá jugamos 10 minutos más y no hubiéramos marcado”, concluyó.