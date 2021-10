Emel Mathlouthi, 'la voz de la Primavera Árabe, llevará el viernes a Condeduque la nueva música del Magreb

Archivado en:

La tunecina Emel Mathlouthi, conocida como 'la voz de la Primavera Árabe, llevará el próximo viernes, día 29, la nueva música del Magreb en un concierto en el Auditorio de Condeduque para presentar su doble álbum 'The Tunis Diaries', grabado durante la pandemia del COVID-19.

En este concierto de world music y música, la tunecina, cuyo éxito la convirtió en la voz de la Revolución del Jazmín en su país, presentará un último trabajo elaborada solo con su voz y una guitarra acústica.

El álbum, que salió en octubre, está dividido en dos partes, 'Day y Night'. En la primera se incluye canciones suyas revisadas, cantadas en inglés y en tunecino, además de la novedosa 'Holm', mientras que en la segunda versiona, entre otros, a leyendas de la música como Leonard Cohen, David Bowie y Jeff Buckley.

"Lo grabé en la primavera de 2020, inmersa en un sentimiento de nostalgia y recuerdos, rodeada de flores silvestres, pájaros cantando y cielos azules. Se trata de un proyecto íntimo que captura cómo pasé gran parte de mi encierro y que terminó siendo mucho más profundo de lo que jamás imaginé", ha señalado la artista.

Bajo la influencia inicial de Joan Baez, Elisa Serna o el egipcio Sheikh Imam, Emel Mathlouthi empezó a componer canciones con base de guitarra y mensaje político cuando era una estudiante, a mediados de la primera década de este siglo, y en 2008 ya se le había censurado en las radios de su país por orden gubernamental.

Su primera trabajo, 'Kelmti Horra' (2012), se convirtió en un éxito masivo y se ganó el sobrenombre de 'la voz de la Primaravera Árabe', como antes lo había sido de la Revolución del Jazmín tunecina. Una reivindicación social y política que le llevó en 2015 a la ceremonia de los premios Nobel de La Paz en representación de las cuatro organizaciones de la sociedad civil tunecina ganadoras.

En 2017 publicó su segundo álbum, 'Ensen', aplaudido por la crítica internacional y en el que mezcla sonidos grabados a partir de instrumentos tradicionales tunecinos como el bendir (percusión) o el laúd (guitarra) con ritmos contundentes de sintetizadores, y que la artista tunecina presentó también en Condeduque. Su tercer LP, 'Everywhere We Looke Was Burning' (2019), es también un trabajo continuista de esta senda trip-hopera que marcó su antecesor.