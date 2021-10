El Barcelona examina sus dudas en Vallecas

Madrid/Barcelona, 26 oct.- Tres días después de una nueva dura derrota, esta vez ante el Real Madrid en el Camp Nou, el Barcelona espera no descolgarse aún más de la parte alta de la clasificación en otro partido crucial ante el Rayo en el estadio de Vallecas, donde esta temporada aún ningún equipo ha ganado.

Tras perder el clásico, los azulgrana están a seis puntos del líder, la Real Sociedad (con un partido más), a cinco del Real Madrid y el Sevilla y a tres del Atlético de Madrid. Pero si los números no son buenos, aún lo es menos la imagen dada por el conjunto de Koeman la última jornada, en la que vio como otra vez su rendimiento era insuficiente ante un equipo grande.

Además, el enfrentamiento ante el máximo rival aportó un nuevo inquilino a la enfermería azulgrana. El centrocampista Frenkie de Jong será baja en Vallecas por una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha. Su plaza se la disputarán Sergi Roberto y Nico González.

Tampoco estará disponible en la media Pedro González 'Pedri', cuya recuperación se está alargando más de lo previsto y su vuelta aún se hará esperar unas semanas. El resto de bajas son el central Ronald Araujo y los delanteros Martin Braithwaite y Ousmane Dembélé.

El francés ya está recuperado de la desinserción del tendón del bíceps en la rodilla derecha que se hizo este verano en la Eurocopa, pero aún tiene que acabar de coger el tono físico tras entrenar por primera vez íntegramente con el grupo este lunes. Así, el partido de Vallecas aún le coge demasiado temprano y podría volver a una lista ante el Alavés o el Dinamo de Kiev.

Quien sí está en la convocatoria de Koeman es Ansu Fati, que este martes se entrenó con el grupo tras notar unas molestias en la rodilla derecha -la no operada- durante el clásico. Aún así, Koeman explicó en rueda de prensa que hasta el mismo día por la mañana no decidirá si viaja con el equipo. En caso de no jugar, su posible sustituto podría ser Sergio Agüero, que disputaría su primer partido como titular.

Enfrente estará el Rayo, que afronta el partido tras perder en el Benito Villamarín contra el Betis, en un duelo en el que volvió a demostrar que tiene mucha pegada y unos principios sólidos de juego que son los que le están llevando a completar un excelente primer tramo de temporada.

A ese buen momento que atraviesa y a la fortaleza que está demostrando en Vallecas es a lo que apelará el Rayo para ganar, puesto que cuenta por victorias los cuatro partidos disputados hasta el momento en su estadio.

Las rotaciones efectuadas contra el Betis harán que jugadores como el central montenegrino Esteban Saveljich, el extremo Isi Palazón o el centrocampista Santi Valentín puedan regresar a un once en el que la principal incógnita reside en saber si Andoni Iraola apostará de inicio por el colombiano Radamel Falcao o el francés Randy Nteka.

- Alineaciones probables:

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliú, Catena, Saveljich, Fran García; Isi Palazón, Valentín, Comesaña, Álvaro; Trejo; Falcao o Nteka.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Eric García, Piqué, Jordi Alba; Sergio Busquets, Sergi Roberto, Gavi; Coutinho, Memphis y Agüero o Ansu Fati.

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (Comité valenciano).

Estadio: Vallecas.

Hora: 19.00 (17 GMT).

Clasificación: Rayo (7º. 16 puntos). Barcelona (9º. 15 puntos).

El dato: El Barcelona ha visitado en 18 ocasiones el Estadio de Vallecas en Primera y sólo ha logrado vencer en nueve, entre ellas los últimos seis partidos. La última vez que ganó el Rayo fue en 2002, cuando venció en dos ocasiones.

La clave: la pegada del Rayo, segundo equipo más realizador de la categoría, contra la fragilidad defensiva del Barcelona, con diez goles encajados en nueve encuentros.

La frase:

- Ronald Koeman: "El equipo es capaz de reaccionar bien después de la derrota en el clásico"

El entorno: la expectación que ha despertado la visita del Barcelona en Vallecas es enorme. Las colas por conseguir una entrada han sido larguísimas y el estadio presentará una gran afluencia. EFE

