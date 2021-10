Almeida discrepa de la Fiscalía y seguirá notificando los comas etílicos de menores

Madrid, 26 oct.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no piensa "renunciar" a su decisión de informar a la Fiscalía de Menores de las intoxicaciones etílicas de adolescentes detectadas en los botellones, pese a que la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, ha dicho que de los menores que beben deben hacerse cargo los padres.

Lastra se ha referido al "problema social" del consumo de alcohol en la calle por parte de los menores en la presentación de la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid de 2020, y ha indicado que esta conducta no es delito "y no se justifica" que quienes lo hagan "pasen a priori a disposición de la Fiscalía", salvo si no se localiza a los padres o tutores o se sospeche que éstos no se responsabilizan.

"Se trata de un problema social que tenemos que abordar, de un tema que no se tiene que judicializar sino darle una respuesta social", ha añadido.

En declaraciones a los medios durante el pleno del Ayuntamiento, Almeida ha asegurado que no pretende "confrontar" con la Fiscalía, pero ha alegado que la Ley Orgánica de Protección del Menor "establece muy claramente" que existe una responsabilidad de los poderes públicos en esta materia.

"Es razonable que, cuando hay menores que están bajo los efectos de una fortísima intoxicación alcohólica que además requiere asistencia sanitaria, pienso que aparte de ser un problema social, que nadie duda, también es un problema desde el punto de vista de lo que es el ejercicio la patria potestad", ha abundado.

Almeida ha coincidido con el criterio de la fiscal de que "la raíz" de los botellones "es un problema social", si bien ha apostillado que "requiere soluciones especiales" y que la administración debe hacer "todo lo que esté en su mano" por paliarlo.

Y ha recordado, asimismo, que en algunos macrobotellones se ha encontrado "material vandálico", prácticamente "de guerrilla urbana", lo que supone una amenaza adicional a la seguridad de los menores y demuestra, a su vez, que el problema además de social puede ser "de orden público".

El Ayuntamiento de Madrid ya ha trasladado a la Fiscalía de Menores al menos 13 casos de comas etílicos detectados en las últimas semanas.