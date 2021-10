Díaz Ayuso afea a Más Madrid que frivolice con la droga con regular el cannabis

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reprochado a Más Madrid que "frivolicen" con el tema de la droga "que causa tanto daño en las familias", en alusión a su propuesta de regularizar el cannabis para su uso medicinal, así como su autoconsumo o el cultivo profesional.

Así lo ha expresado Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en una pregunta de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, sobre las medidas del Gobierno madrileño de apoyo a las familias.

"Han pasado de defender al papa, ya no están a favor de la prostitución y ahora empiezan a defender a la familia", ha expresado Ayuso, al tiempo que ha preguntado a Más Madrid qué familias defiende.

"No serán las familias destrozadas por la droga, después del daño que causa en tantas y tantas familias para que frivolicen con el asunto y hablen con esa condescendencia de un problema que ha destrozado a miles de familias en nuestro país", ha relatado Ayuso, que ha acusado a Más MAdrid de ir "contra las familias que no les votan".

Ayuso ha celebrado que Más Madrid vaya "centrándose" y presente propuestas en la dirección de las que impulsa el Gobierno Regional, y ha destacado que su Gobierno apoya a las familias que "huyen de los regímenes donde ustedes gobiernan y vienen a Madrid", con la puesta en marcha de planes de natalidad como el que arrancará en enero con ayudas de 14.500 euros por niño.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, que ha reprochado a Ayuso en varias ocasiones que no le mirara mientras le formulaba la pregunta "por respeto a los 600.000 madrileños que nos pusieron aquí para hacer control al Gobierno", ha afeado a la presidenta que se queje de que el Estado "nos roba las instituciones cuando es usted la que desde las instituciones nos roba la posibilidad de cuidar de nuestras familias".

"A mí me importa bien poco que se vayan una o dos instituciones del Estado, me importan que se vayan los madrileños y madrileñas porque aquí no pueden vivir", ha expresado.

Más Madrid ha denunciado que el mayor porcentaje de familias es "las que no existen porque no se lo pueden permitir" debido a que la ayuda de la conciliación está "por los suelos" en la Comunidad de Madrid.

"Con los empleos de mierda ustedes arruinan el deseo de tener planes más allá de pasado mañana y con su modelo liberaloide arruinará el deseo e tener una sociedad justa y empática", ha señalado.

Y ha añadido que está "harta" de que le comenten "lo bronco que ha sido el pleno cuando el único elemento bronco es usted y su grupo parlamentario, sus insultos, su falta de educación, sus salidas de tono".

"Es una estrategia para tapar su incompetencia pero no me da la gana que usen las instituciones democráticas para desprestigiar el oficio de la política que algunos venimos a intentar dignificar", ha señalado.

En esta línea, ha dicho que Más Madrid frente a "cada insulto" presentará propuestas, como una ley de familias monomarentales que las iguale en derechos a las familias numerosas.