"The Full Monty", un musical con "un chute extra de energía y optimismo" en el Teatro Rialto hasta el 28 de noviembre

Con el boom de los musicales llega al Teatro Rialto de la capital "The Full Monty", una historia humana, llena de corazón, divertida, optimista y con un humor afilado, "sales del espectáculo con un chute extra de energía, con ganas de vivir, con un futuro esperanzador", dice su director David Ottone.

A partir de este viernes y durante once semanas, el musical "The Full Monty" -nominada a nueve Premios Tony y basada en la película homónima "The Full Monty" (1997)- contará la historia de seis trabajadores siderúrgicos de Buffalo en paro, con poco dinero y apenas perspectivas.

Estos hombres, después de ver el entusiasmo que despierta en sus esposas el paso por la ciudad de una compañía de "Chippendales", deciden ganar un dinero y formar su propio cuadro de estriptis.

"Se habla de una crisis económica, pero también de dignidad, de héroes", añade Ottone, quien se muestra orgulloso de este espectáculo: "se tenía que hacer, la gente lo está esperando por muchas cosas, entre ellas porque tiene ganas de reírse, de divertirse".

Reconoce que este musical es "muy oportuno", habla de un momento duro en el que la gente desea optimismo, humor por estos hombres celosos y sin trabajo, inventan una forma atrevida de conseguir dinero fácilmente.

"Pero también se exponen física y emocionalmente", dice Ottone, quien aclara que detrás de está historia divertida, llena de humor "existe una lucha por salir adelante, por un futuro, pero sobre todo por recuperar la dignidad".

A medida que vencen el miedo, la timidez y los prejuicios, los hombres descubren que son más fuertes como grupo, "y la fuerza que encuentran el uno en el otro les da valor para hacerlo".

Con libreto de Terrence McNally y música de David Yazbek, "The Full Monty" cuenta con un elenco de excepción formado por dieciséis profesionales; lo más complicado ha sido encontrar artistas que dominen el canto, el baile y que tengan una bis cómica importante", cuenta el director.

Se ha apostado por un elenco potente, diverso, "con personajes muy distintos con el fin de enriquecer el musical", subraya Ottone, que no pasa por alto "el valor" de la música de la orquesta en directo.

Cree que el público va a reaccionar muy bien, "con mucho entusiasmo, porque, lo que ahora quiere es reírse y pasárselo bien en el teatro" y considera que lo que más va a sorprender "es el reencuentro con esta historia humana de la que te levantas de la butaca con un chute de energía, con ganas de vivir, con optimismo y esperanza".

No es un musical solo para mujeres, "es para todo tipo de público, incluso para niños'', señala Ottone quien destaca que "el final del espectáculo es muy agradecido, es un estriptis para el que te estás preparando durante todo el espectáculo".

"Con una inversión de más de dos millones de euros arranca este musical", dice Álvaro Mouriz, productor ejecutivo del espectáculo, quien se muestra "entusiasmado y optimista" ante este proyecto que a partir del 13 de enero comenzará su gira en Santander.

Después estará en Almería, Huelva, Valencia, Granada, Palma de Mallorca, Alicante, Gijón, Córdoba, La Coruña, Cádiz, Zaragoza, Murcia, Sevilla, Bilbao, Tenerife o Barcelona entre otras ciudades.