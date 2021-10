Ayala acusa a Lobato de formar parte del fracaso del 4M y este le reprende que los militantes se cansan de confrontar

Archivado en:

El alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, ha acusado al portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, de haber formado parte del fracaso electoral del 4 de mayo y este le ha respondido que los militantes se cansan de "confrontar".

Así lo han expresado los candidatos a liderar la Secretaría General del PSOE-M durante el único debate organizado por el partido en la sede de Buen suceso. Lobato ha preguntado a Ayala qué es lo que le parece el modelo que plantea de que cada dos meses se reúnan con la militancia y con la ciudadanía madrileña de forma directa para que les trasladen sus propuestas y preocupaciones.

A esto, Ayala le ha respondido que no puede ser que esté hablando de ese cambio de paradigma "cuando ha formado parte de lo sucedido" en los pasados comicios, al haber ido de número cuatro en las listas del candidato Ángel Gabilondo.

Unas listas que ha criticado el regidor de Fuenlabrada porque se impusieron "en un despacho" y a la militancia "eso no le gusta". "No podemos volver a cometer estos errores, es el momento de la militancia y de que tengan la opción de votar y elegir el modelo ideológico de futuro (...) A mí en Fuenlabrada me cuesta dar de comer y a ti dar las clases de inglés", le ha lanzado.

En este punto, Ayala ha reivindicado que estas primarias son "las más limpias" de los últimos años y "las más interesantes" y Lobato le ha recriminado que la anterior "también fue limpia y constructiva", a la que también se presentó.

En este punto, el alcalde de Fuenlabrada ha insistido en que tienen que centrarse en los votos que se han ido a Más Madrid "ante la inexistencia" que tuvo el PSOE en los pasados comicios. "Si no lo quieres ver, nos hacemos trampa en solitario", le ha dicho a Lobato, quien prefiere abrir el partido porque son 13 escaños los que han perdido los socialistas y cuatro los que se han ido a Más Madrid.

Además, Lobato se ha defendido mostrando su carnet de socialista y diciendo que esa es su verdadera ideología con "los valores de izquierdas de siempre". "El socialismo lo hacemos en todas partes y si creo que es importante un modelo serio de región que ofrecer en este congreso", ha lanzado.

A continuación, otro de los puntos del debate de mayor confrontación se ha producido cuando Ayala ha preguntado a Lobato si es "templado o caliente". A lo que el portavoz adjunto en la Asamblea le ha respondido que él es "valiente". "Los dos somos socialistas cómo no, pero el socialismo siempre ha tenido dos almas la obrera y la de los notables, y yo soy de los obreros", ha cerrado Ayala.