La IV Ruta de la Tapa arranca este fin de semana en Las Rozas

La IV Ruta de la Tapa de Las Rozas arranca este fin de semana con el objetivo de promocionar e impulsar la gastronomía roceña y el sector hostelero de la ciudad.

Según ha destacado el Ayuntamiento de la localidad en un comunicado, vuelve a celebrarse este año tras el parón que se produjo en 2020 a causa de la pandemia.

Así, a partir de este viernes y hasta el domingo tendrá lugar esta nueva edición de la Ruta de la Tapa se desplegará en 30 establecimientos de Las Rozas.

A la presentación de esta cuarta edición de la Ruta de la Tapa asistió el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, acompañado del concejal de Promoción de la Ciudad, David Santos, así como varios de los propietarios o representantes de estos locales.

Durante el transcurso de la misma, De la Uz ha destacado la "ilusión" con esta nueva edición de la Ruta de la Tapa, que cuenta una vez más con una "nutrida representación" de la hostelería de la localidad, a la que ha agredido su participación.

"Esperamos que como en años anteriores tenga un gran acogida por parte de los vecinos y sea de nuevo un éxito. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir apostando por iniciativas como esta, que ayuden a conocer la magnífica oferta gastronómica y de ocio de nuestra ciudad y sirvan para impulsar el sector", ha remarcado.

El Consistorio ha creado un itinerario para degustar preparaciones especiales, por un precio de 3,5 euros con bebida incluida, a las que el público asistente podrá votar para decidir cuál es la mejor tapa sellando su voto en al menos tres de los bares y restaurantes participantes.

Este año los establecimientos que participan son en lazona El Cantizal: La Tramposa; Pizza y Vino; La Huella Vegana; Déjate llevar; Jeribeque; en la de Las Matas: La bodeguita del Pardo; Espanis; El escondido; Van Gogh Café; Pandoré Las Matas; en Camilo José Cela: Newyorkers Café; Don Soba; Wooca; en la zona Centro: La Trucha 3; La Esquinita de Las Rozas; El sarao de Lara; Metrópolis; La Taberna de Regiones; Granier; Cafetería Castilla; Mesón El Parque; en BurgoCentro: Cervecería Cañas; El Jamoncito; y en Európolis: La Paralela; Amore Gastrobar; Tibargu; Madrid Fly Bar; New Why Not?; Asador de Bulnes y Bodega Urbana.

Toda la información está disponible en la página web municipal www.lasrozas.es y entre los vecinos que participen en la votación a la mejor tapa se sorteará una cena para dos personas en alguno de los establecimientos adheridos a la Ruta de la Tapa.