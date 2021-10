Enrique López recuerda que a ETA "le derrotó el Estado de Derecho, no un acuerdo político"

Archivado en:

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha recordado este miércoles que a ETA "le derrotó el Estado de Derecho, no le derrotó ningún acuerdo política ni la voluntad de ETA de disolverse".

"A la banda terrorista le derrotó el Estado de Derecho, la Policía, la Guardia Civil, los jueces, fiscales y también las víctimas del terrorismo, siempre presentes, porque con su ejemplo nos han fortalecido al resto de los demócratas en al lucha contra el terrorismo", ha dicho López esta mañana tras participar en la inauguración del Día de las Profesiones.

"A ETA no le debemos nada, lo único que le exigimos a los terroristas y a los que han sido condenados y que hoy se dedican a la actividad política es que pidan perdón por lo que hicieron y que condenen a ETA", ha proseguido.

El titular regional de Justicia se ha referido a las palabras del líder de Bildu, Arnaldo Otegui, en relación al décimo aniversario del cese de la violencia por parte de esta banda terrorista. "No vale solo decir que nunca debió existir; esas palabras valen para cualquier tipo de víctimas, como las de un terremoto o un accidente aéreo. Aquí estamos hablando de víctimas que fueron elegidas para ser asesinadas por el terrorismo. Este relato no podemos cambiarlo. Es una historia de víctimas y verdugos y no podemos permitir que los verdugos ni sus herederos tomen decisiones políticas" ha apuntado.

"ESTÁ CLARO QUE LOS PRESOS ESTÁN EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN"

En esta línea, López califica de "gran desvergüenza" por parte del Gobierno "que permite que Otegi, condenado por terrorismo, diga estas cosas, precisamente porque están buscando sus votos para los Presupuestos Generales del Estado, como él ha reconocido".

"Está claro que los presos están en la mesa de negociación para alcanzar unos pocos votos. Esto es una absoluta desvergüenza. En una democracia caben todas las ideologías que respeten un mínimo común de los derechos fundamentales. No deja de ser paradójico y triste que el representante de un partido político heredero de Batasuna sea un condenado por terrorismo", ha concluido.