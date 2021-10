Víctor Camino y Javier Guardiola aspiran a liderar las Juventudes Socialistas

Archivado en:

El secretario general de Juventudes Socialistas en Valencia, Víctor Camino, y su homólogo en Madrid, el diputado de la Asamblea madrileña Javier Guardiola, han registrado este martes sus precandidaturas para aspirar a liderar Juventudes Socialistas de España.

Ambos pretenden sustituir en el cargo al actual secretario general de Juventudes Socialistas de España, Omar Anguita, elegido en 2017 y que no puede volver a presentarse por edad, ya que el límite para ejercer este puesto es de 31 años.

Víctor Camino tiene 27 años cumplidos el pasado mes de julio y Javier Guardiola va a cumplir 29 el próximo mes de noviembre, por lo que no podría agotar el mandato de cuatro años si resultara elegido.

Ambos son los únicos precandidatos para liderar Juventudes Socialistas de España, al ser los que han presentado en la sede del PSOE de Ferraz la documentación pertinente para participar en el proceso.

El plazo para recoger avales y formalizar las candidaturas empieza el 21 de octubre y acaba el 4 de noviembre, mientras que las elecciones primarias están fijadas para el 21 de noviembre y el Congreso de Juventudes Socialistas de España donde se ratificará al nuevo secretario general será los días 10, 11 y 12 de diciembre.

El aspirante con más posibilidades es Víctor Camino, politólogo que actualmente trabaja como responsable de comunicación digital en el equipo del presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, y que cuenta con el apoyo de la mayoría de las federaciones socialistas.

Con su candidatura 'De la utopía a la acción', este joven valenciano pretende impulsar "propuestas concretas" sobre asuntos que preocupan a su generación, como "la lucha contra la desigualdad, contra el terrorismo machista, la precariedad laboral, los derechos LGTBI o una transición ecológica justa”.

"Queremos que el Estado de bienestar incorpore reivindicaciones de esta generaciones", ha explicado.

Por su parte, el madrileño Javier Guardiola, secretario general de Juventudes Socialistas de Madrid que ejerce como diputado en el Parlamento autonómico desde 2019, se presenta con los lemas 'Ahora es nuestro momento' y 'Volver a ser'.

Este joven graduado en Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias de la Actividad Física y del deporte reivindica una "mirada juvenil" para abordar asuntos como la transición ecológica o la discriminación que sufren las mujeres y el colectivo LGTBI.

"Estamos invisibilizados, quiero dar visibilidad a la generación del 'no parar', del no parar estudiando, del no parar trabajando y del no parar participando en las cosas".