Dancausa pide financiación al Gobierno para reducir las listas de espera en Dependencia y para atender a los 'menas'

La consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, ha pedido este martes financiación al Gobierno central para reducir las listas de espera en Dependencia y para atender a los menores extranjeros no acompañados (menas), ya que denuncia que no reciben nada del Estado para ellos.

"Tenemos el plan reto para reducir las listas de espera. No es fácil porque según la Ley tenía que estar financiado en un 50% del Estado y la otra mitad por la comunidad autónoma. Pero la realidad es que las comunidades ponemos un 80 por ciento y el Estado no llega al 20%. Luego, lo primero hay que solicitar es la financiación adecuada para poder eliminar las listas de espera", ha añadido.

En una entrevista en 'Telemadrid' , Dancausa ha señalado que la Comunidad está trabajando con el Imserso y el resto de indicadores en un plan de choque para mejorar las listas de Dependencia y también para ir cambiando el modelo de atención residencial, "donde las residencias funcionen en lugares que aunque sean 100 personas tengan 4 módulos de 25".

También ha rememorado que la Comunidad aprobó recientemente un acuerdo marco para mejorar las condiciones de las residencias concertadas, que supondrá más personal, un plan de alimentación y el uso de las nuevas tecnologías, entre otras medidas.

"Estamos trabajando para mejorar la atención a los mayores", ha subrayado. Somos muy conscientes de que los mayores han sufrido especialmente en la pandemia. Muchas veces están bien atendidos pero si no tienen el apoyo de familia y poder socializarse están peor. Estamos trabajando contra la soledad a través de nuestra Consejería y contra la fragilidad, que lo lleva la Consejería Sanidad", ha indicado Dancausa.

PLAN DE NATALIDAD Y POBREZA

En otro orden de cosas, la titular regional de Familia ha dado la bienvenida a la nueva ayuda prometida por el Gobierno de España para las familias con hijos con escasos ingresos, pero ha apuntado que el Ejecutivo autonómico "lo hizo antes" con las ayudas a partir de enero para madres de menos de 30 años y con unos ingresos menores de menos de 30.000 euros "para dejar que las familias tengan los hijos que deseen".

Respecto al aumento de la pobreza en Madrid con la crisis del coronavirus, Dancausa ha recordado los recursos regionales que pone la Comunidad y la financiación a ONG, pero considera que "lo importante es que crezca la economía, se cree Empleo, y a partir de ahí no será necesario atender esas necesidades".

"Eso sería lo ideal. Hemos tenido una crisis importante desde 2008 y la pandemia ha retrasado el crecimiento y ha generado una tasa menor de empleo. Hay que trabajar en la estabilidad jurídica para que haya más empresas y empleo y que la gente pueda costearse sus propios gastos", ha esgrimido.

La consejera ha indicado que la recuperación la está lastrando la continua subida del precio de la luz, que ha calificado de "un auténtico escándalo". "Hace unos años el PSOE afeó al entonces Gobierno del PP una subida menor y ahora cada día sube más, lo que no solo repercute en los hogares, sino en las empresas, que tienen sobrecostes y hace que crezca menos el empleo. El Gobierno no están tomando las medidas planteadas por otros grupos políticos para frenar la subida de este bien esencial" ,ha declarado.

ESTRATEGIA CONTRA LA PROSTITUCIÓN

Concepción Dancausa también ha hablado sobre la prostitución, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara su intención de prohibirla en España. "La Comunidad tiene una estrategia contra la trata desde hace cinco años, que ahora acaba y vamos a evaluarla y hacer otra estrategia. Nuestra intención es seguir colaborando con las asociaciones que luchan contra la trata y atacar este problema", ha dicho.

La consejera considera importante el marco legal de la prostitución pero también se debe hablar, a su entender, de otras muchas tareas de sensibilización, campañas. "Si no hay demanda no habrá oferta y lo que subyace detrás es un tema internacional de trata de personas, que es lo primero que hay que atracar. La mayoría de mujeres son extranjeras y vienen con mafias. Es un tema a tratar a nivel nacional e internacional y si no se ve esto será muy difícil conseguirlo", ha precisado.

Dancausa también ha destacado el papel de la asociación APRAMP y de sus unidades móviles que contactan con las mujeres explotadas sexualmente y se ofrecen a acogerlas, a eliminar sus miedo y a darles formación para reintegrarse en la sociedad.

JUVENTUD Y MENORES

Sobre el creciente fenómeno de los botellones y los incidentes que se producen en ellos, la titular regional de Juventud ha apostado por la autoridad y la educación para evitar estos comportamientos. "La actuación de la Policía Municipal es la que hay que hacer, porque algunos están actuando como la 'kale borroka' y eso no se puede consentir y hay que ejercer el principio de autoridad. Creo que la pandemia ha afectado y el encierro en jóvenes que están deseando salir ha provocado una excesiva expansión", considera.

"La pandemia también tienen unas consecuencias mentales por la falta de socialización. Se han incrementado los problemas mentales. Y la droga y el alcohol en exceso a esas edades es letal, porque su cerebro están en formación. El daño que hacen drogas y alcohol en los jóvenes es enorme y sí puede producir consecuencias psicóticas. Hay que informarles de que beber en exceso tienen muchas consecuencias", ha proseguido.

Por último, preguntada por la situación de los menores extranjeros no acompañados 'menas' en la región madrileña, Dancausa cree que en todo caso los menores donde mejor están es con sus familias y que la inmigración ha de ser "ordenada y legal". "Lo que hemos visto con la llegada masiva a Ceuta o Melilla no me parecen las mejores ni para los españoles ni por los jóvenes", ha subrayado.

No obstante, la consejera ha recordado que la Ley de la Infancia obliga a las comunidades a hacerse cargo de los menores desamparados. "Y desde el punto de vista ético y moral no se permite no podemos dejar a los menores en la calle. Tenemos que atenderles y darles una salida. Pero pedimos al Gobierno de España control de las fronteras, que no lleguen masivamente menores, y que nos financien el coste que empleamos. Porque Madrid no tienen ninguna remuneración en este aspecto y les atendemos con nuestros propios presupuestos", ha señalado.

La titular regional de Políticas Sociales ha apoyado las labores de los centros de menores en su afán para que estos jóvenes se formen, conozcan el idioma español y pueda integrarse en la sociedad. "En esos centros hacen todos los esfuerzos. La imagen que se da de ellos de que solo fomentan altercados no se corresponden con la realidad. Hay que matizarlo, no son tantos y los altercados tampoco reflejan la realidad de los menas", ha concluido.