Entrevista | Javier Ayala: “Ha habido una situación evidente de presiones y puestas en escena para que no diera el paso a presentarme a estas primarias y ahora mi expectativa es ganar”

Entrevistamos al candidato a liderar el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid. Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, asegura que “ha habido una situación evidente de presiones y puestas en escena para que no diera el paso a presentarme a estas primarias y ahora mi expectativa es ganar”.

P. A ti no te consideran candidato oficialista para estas primarias ¿Estás de acuerdo con esa afirmación?

Yo me considero el candidato de la militancia frente a la opinión de algunos dirigentes que están en todo su derecho de posicionarse junto al otro candidato. Eso sí, antes de que yo diera el paso ellos ya estaban posicionados y eso es lo que me resulta extraño. Eso es lo que yo defino el oficialismo, alguien determina qué hay que votar o a quién hay que apoyar. Hay un determinado sector socialista que lo apoya sin esperar a escuchar ni a contrastar. Eso es lo que yo determino como el oficialismo, por lo tanto, yo no soy el candidato oficialista.

P. ¿Estas elecciones son una lucha de ideas o una lucha de egos dentro del Partido Socialista?

Van a ser las elecciones más interesantes del PSM porque vamos a contrastar modelos. Tenemos el modelo de partido, el ideológico y el de cómo nos relacionamos con los órganos federales. No tiene nada que ver el proyecto del otro candidato con el mío, incluso en cuanto a la intención de cada uno de vosotros.

Vuelvo a insistir, no quiero ser candidato a la Comunidad de Madrid, quiero seguir siendo alcalde de Fuenlabrada y construir partido mientras que el otro candidato tiene una opinión diferente al respecto. Con lo cual la militancia madrileña tendrá la opción de decidir entre dos modelos.

Repito, van a ser las elecciones más interesantes de la Comunidad de Madrid de los últimos años. Esto no va de personas, esto va de modelos, actitudes y de realidades que conocemos los dos candidatos; circunstancias muy distintas. Mi realidad es la de una ciudad como Fuenlabrada, compuesta por trabajadores y trabajadoras y la del compañero es otra. Su punto de vista no tiene nada que ver con el mío.

P. ¿Por qué un alcalde, según Javier Lobato, no puede ser secretario general del PSM?

Estamos en un momento de menos personalismos y más partido, este es el momento de la generosidad. Ese es el modelo que voy a defender.

P. ¿Lo ocurrido el pasado 4 de mayo se puede calificar como un fracaso, como un cambio de ciclo?

Creo que no estamos ante un cambio de ciclo. Estamos a tiempo de que esto no sea así, en los próximos dos años tenemos la opción de volver a ser primera fuerza política en la Comunidad de Madrid.

P. ¿Qué destacarías del proyecto de Juan Lobato?

Estamos hablando de dos modelos completamente distintos. El modelo que yo defiendo es el modelo de la militancia; vamos de abajo arriba. Nuestro proyecto tiene un orden muy marcado: primero partido, luego el proyecto político y después ya hablaremos del candidato. En cambio el suyo es distinto, su modelo va encaminado a ser cabeza de lista a la Comunidad de Madrid, va de arriba hacia abajo.

Uno es (el de Lobato) más trasversal y nosotros creemos que tenemos que recuperar la izquierda para poder ganar el centro. Nos ha ganado un partido como Más Madrid y tenemos que recuperar ese espacio para dejar de ser la tercera fuerza política y convertirnos en la primera. Tenemos que mandar un mensaje nítidamente de izquierdas, de izquierdas sin complejos. La otra propuesta mira al electorado del centro y eso es un error.

En cuanto a la autonomía, nosotros queremos a un PSM que no tenga hipotecas, que sea autónomo y que hable ante el federal con lealtad pero sin estar sometido a ninguna directriz superior. Lo que defiende Juan es distinto, hay recordar que ocupa el cuarto lugar de unas lista que vinieron impuestas por parte de alguien que ya no está ni siquiera en Moncloa.

P. ¿El modelo que ofrece Juan Lobato se asemeja al quiere Isabel Díaz Ayuso?

No me atrevería a decir que Juan defiende un modelo parecido al del PP. Él aboga por un modelo en el que quiere ser secretario general y candidato a la Comunidad de Madrid. En cambio yo discrepo, creo que hay que apuntalar nuestra base, nuestra izquierda, nuestro electorado fundamental.

P. ¿Más Madrid está por encima del PSOE por méritos propios o por deméritos del PSOE?

Hay un poco de todo, hemos dejado un espacio libre que han ocupado ellos. No hemos sabido transmitir un mensaje nítido de izquierdas. Si mandamos un mensaje de centro no solamente se fortalecerá Más Madrid, también lo hará Ayuso. En Madrid el centro se identifica más con el PP. Hay que conquistar el centro desde la izquierda.

P. ¿Quién es el rival a batir: Isabel Díaz Ayuso o Mónica García?

Tenemos que pensar en nosotros mismos y convertirnos en la primera fuerza política. Ahora estamos en la mayor crisis de los últimos años, pero esto lo tenemos que cambiar. Evidentemente queremos recuperar nuestro espacio de izquierdas y luego mandar un mensaje atractivo al centro, pero siempre desde la izquierda.

P. ¿Por qué no termina de echar raíces un proyecto socialista en la Comunidad de Madrid?

El problema está en que se pueda trabajar a medio-plazo y no se busque la inmediatez. Ponemos todo el valor en la cabeza de lista de la Comunidad o del Ayuntamiento y si sale mal el partido se queda en una situación muy débil. Si tuviéramos un PSM fuerte esto no pasaría.

P. Es buen ejercicio político reconocer lo que ha hecho bien el adversario, ¿cuál sería la respuesta si te pregunto qué ha hecho bien Ayuso?

Lo que ha hecho bien Díaz Ayuso, y lo voy a decir con todo el sarcasmo del mundo, ha sido ser desleal al gobierno. Esas actitudes lamentables durante la crisis le han salido bien y lo ha aprovechado desde la más absoluta deslealtad. Desde mi punto de vista, da un poco de pena que se aproveche cualquier situación política. Me hubiera gustado ver a una presidenta preocupada por las necesidades de los municipios de la Comunidad. Se limitaba a hacer oposición a Pedro Sánchez. A desleal no hay quien la gane.

P. Me has hecho un poco de trampa en la respuesta, ¿no crees que haya hecho nada bueno?

Es que Madrid no ha hecho nada, se ha limitado a hacer oposición a Sánchez. Te lo digo totalmente en serio. Ha sido un auténtico desastre. Decir a la gente lo que quiero oír es muy fácil. Los municipios nos hemos sentido abandonados por la Comunidad de Madrid. No tener ni una sola reunión con los alcaldes de la Región, ¡hombre, muy normal no es!

P. ¿Sería un fracaso no ser elegido en las primarias?

Creo que no. Ha habido dos primarias, que la militancia vote ha hecho que gane las primeras. Se ha dado una situación evidente de presiones y puestas en escena para que no diera el paso a presentarme a estas primarias y ahora mi expectativa es ganar. Creo que el Partido Socialista de Madrid necesita el modelo que yo defiendo, creo que vamos obtener unos muy buenos resultados, ya lo aviso.

P. ¿Te ves como presidente de la Comunidad de Madrid?

Lo que he dicho es que no quiero ser candidato a la Comunidad de Madrid, creo que lo necesita el partido es generosidad y esto te lleva a ocupar el puesto donde más sumas al partido y éste es en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Eso sí, en política todo puede pasar. Quién me iba a decir hace dos meses que iba a tomar la decisión de presentarme a la candidatura de secretaría. Por lo demás, la política es un juego permanente.