Koke: "Veo espectaculares a todos mis compañeros"

Majadahonda (Madrid), 18 oct.- "El Liverpool es el rival a batir", asume Koke Resurrección, el capitán del Atlético de Madrid, en la víspera del duelo por el liderato del grupo B de la Liga de Campeones de este martes en el estadio Wanda Metropolitano, al que se dirige, según afirmó, con el "grandísimo entrenamiento" del equipo este lunes.

"Veo a todos mis compañeros espectaculares. Hoy hemos hecho un grandísimo entrenamiento, con muchísima intensidad. He visto a todos en un gran nivel, todo el mundo enchufado y hemos hecho un entreno espectacular. Nos vamos con buenas sensaciones para mañana", expresó durante la rueda de prensa telemática desde la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda, tras la sesión matutina.

"Veremos si nos afecta o no el hecho de no haber competido algunos compañeros en estos quince o dieciséis días que lleva alguno sin competir. Otros venimos de competir con la selección, que nos viene bien. Veremos si nos ha venido bien este parón y el no jugar el fin de semana", explicó Koke, que hizo un llamamiento a la afición ante un duelo contra "un equipo de la talla del Liverpool".

"Necesitamos de toda nuestra gente, que nos va a apoyar. Es fundamental intentar conseguir los tres puntos para el objetivo de pasar el grupo. Y ojalá lo podamos hacer como primeros, porque sabemos que el Liverpool es el rival a batir", recalcó el capitán del Atlético, cuyo equipo suma cuatro puntos por los seis del bloque inglés, después de las dos jornadas ya disputadas en el cuarteto.

Es un duelo de estilos del que salió vencedor hace dos cursos el Atlético, tanto en la ida por 1-0 como en la vuelta por 2-3 en la prórroga.

"Lo que hablamos Klopp y yo me lo guardo para mí. Cada uno tiene su manera de dar las conferencias de prensa, de entrenar, de cómo tiene que jugar su equipo y todas son respetables. Nosotros mantenemos nuestro estilo de juego, que nuestra idea es salir a competir y a ganar. Y no vamos a cambiar. Es lo que nos ha llevado al éxito. Y todas las ideas de cada uno son absolutamente respetables", valoró Koke, que se centra en la victoria.

"Al final, todos buscan la mejor fórmula de competir en el partido para llegar a la victoria. Más allá de que defiendas más o menos o juegues más o menos pases, el objetivo de todos es ganar. Todos los equipos buscan la mejor fórmula para ganar, algunos con mejor fútbol y otros de otra forma, pero todo el mundo juega para ganar los partidos", advirtió.

También habló de la carga de partidos para los jugadores en el actual calendario. "Sería una buena idea que alguien nos representara a todos los jugadores a nivel mundial", dijo el futbolista, que admitió que es un "tema un poco tabú dentro del fútbol, que los jugadores" no han salido "a hablar".