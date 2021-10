OMD actuará el 22 de marzo en la sala La Riviera

Archivado en:

El grupo de synth-pop Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) actuará en Madrid y Barcelona en marzo de 2022 en el marco de su gira 'Architecture & More', ha informado este lunes la promotora Live Nation en un comunicado.

La banda actuará el 22 de marzo en la sala La Riviera (compra aquí tus entradas) de Madrid y al día siguiente en la Barts de Barcelona, y las entradas se pondrán a la venta este miércoles.

Comandada por Andy McCluskey y Paul Humphreys, OMD ha vendido más de 25 millones de singles y 15 millones de álbumes en sus cuatro décadas de carrera, y son autores de clásicos del synth-pop como 'Enola Gay', 'Electricity' y 'Souvenir'.