Más de 1,5 millones de madrileños viajaron gratis en autobuses de la EMT durante las dos primeras semanas de septiembre

Más de 1,5 millones de madrileños viajaron gratis en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) durante las dos primeras semanas de septiembre gracias al programa puesto en marcha por el Ayuntamiento de la capital, ha aseverado este lunes el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo.

Así, ha detallado que se trata de un incremento de entre el 18 y el 19 por ciento durante estas dos primeras semanas del mes de 7 a 9 horas. A preguntas del edil de Recupera Madrid José Manuel Calvo, Carabante ha detallado que han llevado a cabo estos cálculos "con el billete", puesto que "la gratuidad se le emitía un título, porque estaba el seguro del viaje".

"Es sorprendente que un concejal, más aún de la izquierda, esté en contra de incentivar el transporte público", ha reprochado a Calvo.

Este, por su parte, ha calificado de "sorprendente" la "horquilla" de los porcentajes. "Anda que no es amplio el incremento", ha ironizado, para preguntar a continuación "¿de dónde han sacado ese dato si no había título específico, no había forma de contabilizarlo?".

Por ello, entiende que "esto es una tomadura de pelo", ya que entiende que "los usuarios son los mismos que tienen que ir al trabajo". "¿Se ha beneficiado alguien además de usted y el señor Almeida?", ha lanzado.