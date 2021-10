Se acerca el turno de 3 millones de niños: cómo será vacuna covid pediátrica

Madrid, 17 oct.- No se esperaba antes de 2022, pero las cosas han ido tan rápido que 3,2 millones de niños de 5 a 11 años podrían estar empezando a vacunarse contra la covid este otoño. ¿Será igual que en los adultos? ¿Qué dosis se les dará? ¿También lo harán aquellos que la han pasado? ¿Puede solaparse con otras?

Antes que nada, deben pronunciarse las agencias reguladoras: desde el Ministerio de Sanidad insisten en que en este asunto, como en todos, van a ir de la mano de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), cuyo pronunciamiento sobre la vacuna pediátrica "puede que se produzca en breve", según deslizaba esta misma semana la responsable del departamento, Carolina Darias.

De momento Andalucía ya ha puesto fecha al inicio de la campaña de vacunación pediátrica contra la covid: tras calcular inicialmente finales de octubre, ha pospuesto su estimación a principios de noviembre, cuando confía en que la EMA responda a la autorización que este mismo viernes le ha pedido Pfizer -hace una semana lo solicitó a la Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA)- para usar su fármaco en niños de 5 a 11 años.

Como telón de fondo, el debate sobre si es ético vacunar a niños cuando la mayor parte del planeta aún no ha recibido una primera dosis y, sobre todo, si los beneficios de vacunarles contra una enfermedad que acusan de forma leve o asintómatica en la inmensa mayoría de los casos superan los riesgos.

LA PREGUNTA DEL MILLÓN

Los resultados de los ensayos de la vacuna de Pfizer en menores de 12 años no han podido ser más alentadores: los efectos adversos que se han visto en niños son los mismos que en adultos -dolor en el lugar de la inyección, malestar, fiebre...-, o "incluso más leves y menos frecuentes", y también la inmunogenicidad -es decir, la capacidad de generar anticuerpos-, es similar.

Así lo explica a Efe Manuel Gijón, uno de los investigadores del Hospital Doce de Octubre que participa en el ensayo simultáneo que la compañía puso en marcha en mayo en 100 centros de España, Polonia, Finlandia y Estados Unidos en casi 600 niños de seis meses a 12 años para testar su vacuna.

Pese a los buenos resultados comunicados por la farmacéutica, el interrogante es ahora saber si las agencias reguladoras lo recomendarán porque es mayor el beneficio que el riesgo. "Es la pregunta del millón", afirma el pediatra.

"Si con la vacunación de los niños o de una parte de ellos, conseguimos darles cierta protección y que vuelvan a la normalidad que tenían antes, es un beneficio gigantesco que podemos ofrecerles, y creo que ahí la balanza del beneficio sobre el riesgo puede decantarse a favor del beneficio", argumenta.

AHORA TOCA PROTEGER A LOS MÁS PEQUEÑOS

El beneficio individual puede ser prácticamente inexistente, pero Manuel Franco, epidemiólogo y profesor de la Universidad de Alcalá de Madrid y de la Johns Hopkins University, pone el acento en la necesidad de evitar por todos los medios que su proceso educativo se vea interrumpido o trastocado como ha sucedido los dos últimos años.

Sin olvidar que los niños son necesarios para alcanzar la deseada protección de grupo, ya que los más de 5 millones de menores de 12 años representan el 11 por ciento de la población. "Ahora toca proteger a los más pequeños y queremos que contribuyan a esa meta", añade el vocal de la Sociedad Española de salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas).

La Asociación Española de Pediatría apoyará la vacunación de los menores si así se decide porque siempre están "a favor de cualquier método preventivo, más si es una vacuna", resalta a Efe el portavoz de su Comité de Vacunas (CAV-AEP), Francisco Álvarez.

"¿Que la enfermedad es leve en niños? Sí, pero los datos del Instituto de Salud Carlos III nos dicen que desde junio del año pasado han muerto 16 niños menores de 10 años y 176 han ingresado en UCI", argumenta.

Además del peso de la pandemia, cree que hay que tener en cuenta que el virus "solo circula donde le dejan, y donde le dejan es entre aquellos que no están vacunados", que ahora son los menores de 12 años y una parte del tramo 20-40 años, donde no se ha alcanzado el 80 % que sí han rebasado ya el resto de grupos etarios.

Mucho se habló al principio de la inmunidad cruzada que la exposición a otros virus podían generar los más pequeños para protegerse del Sars-Cov-2 pero, matiza Álvarez, se trata solo "de una teoría, y teorías hay muchas -también la contraria- que hay que comprobar".

Otros prefieren esperar para emitir una opinión: la Asociación Española de Vacunología (AEV), una de las que han asesorado al Ministerio en la elaboración de la Estrategia, considera que todavía no es el momento de hablar de vacuna pediátrica.

"Es un debate que no se puede plantear porque hasta que no estén los ensayos que permiten esa indicación no podemos hacer nada", dice a Efe su presidente, Amós García Rojas. Y, de llegar, "la recomendación de vacunar a niños va a depender mucho del peso que la pandemia tenga en ese momento", añade.

MISMA PAUTA QUE EN LOS ADULTOS PERO CON DOSIS MÁS PEQUEÑAS

Si se hace realidad, ¿cómo será? Pues igual que en los adultos: dos pinchazos separados por 21 días, con la diferencia de la dosis, que es entre tres y diez veces menor -dependiendo de la edad y el peso- que la de los mayores, que es de 30 microgramos.

Por lo demás, se mantendría el mismo protocolo, asegura Álvarez, también para los que hayan pasado la enfermedad, que solo recibirían una inyección.

¿Se les podrá solapar con otras? "Podrían coincidir sin problema", garantiza el pediatra, que explica que si se optara finalmente por separarlas es "simplemente para que no se sumen los efectos secundarios y se distingan bien".

También puede combinarse con la de la gripe, como quieren hacer muchas comunidades con los mayores de 70 a los que se les va a dar una dosis adicional. El Comité Asesor de Vacunas de la AEP ha pedido recientemente por primera vez la vacunación antigripal infantil universal en niños entre 6 y 59 meses.

¿Dónde se vacunarán? "Cada comunidad tendrá que organizarse y decidir si será en los vacunódromos habituales, en los centros de salud, en colegios... Dependerá de ellas decidir lo que tienen que hacer, pero todas las posibilidades van a ser buenas".

El coordinador del CAV-AEP se atreve a vaticinar el éxito de la campaña pediátrica contra la covid: "a esas edades tenemos unas coberturas maravillosas con las vacunas del calendario normal, así que es de suponer que vamos a tener el mismo éxito".

Adaya González