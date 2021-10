Quique Flores: "No hay jugadores rotos o mentalmente atravesando un drama"

Getafe (Madrid), 15 oct.- Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, declaró este viernes que ve a su plantilla "capacitada" para revertir la delicada situación deportiva que atraviesan y aseguró que en el vestuario no se ha encontrado "jugadores rotos o mentalmente atravesando un drama".

Quique Sánchez Flores regresó al Getafe hace diez días para sustituir a José Miguel González Martín, 'Míchel', destituido por los malos resultados la última jornada. De esta forma, el técnico madrileño inició su tercera etapa en el equipo azulón tras las protagonizadas en las temporadas 2004/2005 y durante dos meses en 2015.

"En el momento que uno entrena entra en otro mundo, como en una centrifugadora, y la palabra presión va adherida a nuestra profesión. Lo que siento son ganas de sentarme en el banquillo, entrenar y mostrar que los jugadores son capaces de hacer cosas distintas. Lo que tengo por encima de todo es ilusión", dijo Quique, en conferencia de prensa.

"Quiero construir algo que tenga corazón y sentimiento porque se trata de transmitir. Hay que competir transmitiendo para llamar la atención de nuestros aficionados y que nos apoyen de forma incondicional", confesó.

El Getafe afronta el partido contra el Levante en un delicado momento. Es colista con solo un punto y aún no conoce la victoria en las ocho jornadas de campeonato disputadas.

"Esta elite de jugadores está capacitada para jugar en la mejor Liga del mundo, que es la española junto con la inglesa. Son chicos que también entienden o me han dado a entender que han competido muy bien. Los resultados son caprichosos en ocasiones y todo cuenta, pero no son jugadores rotos, mentalmente atravesando un drama, veo que no titubean, lo entienden y replican", apuntó.

"Para este partido, nos hemos enfocado mucho en nosotros. Vamos a afrontar cada día como si fuera una final. Nuestra fuerza radica en que el equipo tiene que ser más fuerte, generar más fortalezas y ser más incomodo para los rivales", señaló.

"Los chicos están a la expectativa de mostrarse. Lo más importante es que mantengan la activación porque las temporadas se hacen muy largas. Hay que mantener la actitud y el ritmo competitivo todo el tiempo. Son capaces de revertir la situación y pueden mejorar muchas cosas, lo pueden hacer mejor y nosotros estamos para ayudarlos", manifestó.

Por último, Quique Sánchez Flores opinó por el aplazamiento de los partidos entre Granada y Atlético de Madrid y Real Madrid y Athletic Club de Bilbao debido a la cantidad de jugadores internacionales que algunos equipos han perdido estos días de compromisos con selecciones.

"No me parece equitativo ni justo. Son esos problemas que surgen en el fútbol que el propio fútbol tiene que solucionar", concluyó.