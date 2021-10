Carballedo acusa a Sánchez de "estar perjudicando voluntariamente" a Madrid

Archivado en:

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar perjudicando voluntariamente a la Comunidad de Madrid y ha indicado que su idea de la descentralización es un "ataque más" a la región.

"No hay manera de que tenga una idea que favorezca a Madrid y a España. Llevar instituciones a otros lugares despoblados y vaciar Madrid no es para el crecimiento de esas ciudades y esas provincias", ha trasladado Carballedo en una entrevista con 'Telemadrid', .

A su juicio, el problema de la despoblación se ataja favoreciendo la vida y el trabajo de estos municipios, con la atracción de empresas, creando puestos de trabajo y no "trasladando funcionarios de un lado a otro". Para la presidenta del Parlamento autonómico lo que quiere hacer Sánchez es "distraer la atención" para que no se hable "del enorme problema de las familias que van de susto en susto y no alcanzan a pagar la luz".

Cree que durante toda la pandemia Sánchez ha estado perjudicando a Madrid, como cuando "no les dejaron hacer test de antígenos en farmacias", algo que sufrieron "gravemente" los madrileños. Además, en las elecciones ha reprochado que PSOE y Unidas Podemos decidieran confrontar con Ayuso, lo que les llevó a perder.

ASAMBLEA DE MADRID

En cuanto a la crispación en la Asamblea de Madrid durante las sesiones plenarias, Carballedo ha reconocido que le preocupa que "suban los decibelios" y, por ello, se ha marcado como objetivo que el Parlamento madrileño sea "un referente del decoro". Así, ha instado a los grupos parlamentarios a "gestionar sus emociones" y defiendan sus posturas con "argumentos".

También, ha resaltado su propuesta para acortar los tiempos en los plenos y ha agradecido a los diputados que sean puntales y se hayan ajustado a las intervenciones, lo que le da "calidad al debate" y ayuda a "no entrar en bucle".