Vox acusa al PP de aplicar medidas feministas con "el entusiasmo del converso"

La diputada de Vox Alicia Rubio ha acusado al PP de aplicar en Madrid medidas ideológicas, como las de Empleo, "con el entusiasmo del converso", y ha pedido al Gobierno Regional que abandone esas "políticas estériles" de la "ultraizquierda sectaria" y haga "política social y de futuro".

En el Pleno de la Asamblea de Madrid, Rubio ha dicho que las ayudas de incentivos al empleo de la Comunidad de Madrid recogen un aumento de 500 euros al empleador si contrata a una mujer en el apartado de empleo joven.

"Son políticas ideológicas de la izquierda y del feminismo supremacista para hacer ingeniería social y crear malestar, discriminaciones, problemas e injusticias, y siempre con dinero público", ha dicho Rubio, que ha afirmado que la diferencia de ocupación en Madrid entre hombres y mujeres "es mínima, de 40.000 personas".

"No utilizan la perspectiva lógica, sino la de género", ha asegurado la diputada, que ha criticado que no haya "ventajas" de empleo para las personas que afrontan una responsabilidad frente a las que no, ni para las mujeres que eligen la maternidad frente a las que no lo hacen.

"Tenemos una tasa de reposición poblacional que nos lleva al suicidio como sociedad", ha aseverado, al tiempo que ha pedido al Gobierno madrileño que facilite la maternidad y la familia y apoye a quien la ha formado.

El consejero de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha respondido que no existe en su Gobierno nada que tenga que ver con la ideología de género en cuanto a políticas activas de empleo.

En cualquier caso, Lasquetty ha apostillado que estas políticas se rigen en buena medida por la directiva nacional, por lo que ha sostenido que la culpa es del Gobierno de Pedro Sánchez.

"No nos confundamos sobre dónde están los problemas", ha dicho el consejero.

La diputada del PSOE Lorena Morales también le ha preguntado sobre las medidas impulsadas para luchar contra la brecha laboral entre mujeres y hombres, porque las mujeres sufren "más paro y más temporalidad" y perciben un salario medio anual 25 % inferior al de los hombres.

Morales ha denunciado que la estrategia por el empleo que aprobó la Comunidad de Madrid hace unos días olvida a las mujeres, y le ha exigido que lleve a cabo el plan de corresponsabilidad que anunció su gobierno en marzo, porque "si no hay medidas reales" las iniciativas que anuncie la Comunidad "serán puro postureo", como las de apoyo a la natalidad.

Lasquetty ha afirmado que Madrid tiene la mayor tasa de actividad femenina, la mayor tasa de empleo femenina, la mayor estabilidad laboral y la mayor retribución media de mujeres trabajadoras, y que "en ningún sitio" están las condiciones de empleo de las mujeres como en Madrid.

En cambio, ha dicho que en España han aumentado 6 décimas el paro femenino desde que el presidente Pedro Sánchez hace política feminista, y que también ha empeorado la estabilidad en el empleo de las mujeres en 3 puntos.