Galapagar activará el aparcamiento incluidas en el SER el 18 de octubre

El Ayuntamiento de Galapagar aprobó en el pleno del pasado 25 de febrero la implantación de la primera hora gratuita en la zona azul del Servicio de Estacionamiento Regulado, una medida altamente solicitada por la ciudadanía galapagueña, y cuyo acuerdo incluía también otros puntos como la reestructuración de las plazas de residentes y no residentes en el municipio, que será efectiva desde el próximo día 18 de octubre.

Tal y como se informó en marzo, este punto estaba incluido en el acuerdo que aprobó el Pleno, por lo que la Concejalía de Movilidad y los responsables del contrato, junto a la empresa concesionaria, UTE Galapagar, han trabajado activamente para implantar esta nueva organización del SER, pasando a ser totalmente efectiva el día 18, recuperando así la proporción de plazas de residentes y plazas generales.

Además de esto, el acuerdo también contempla la no diferenciación de sujetos provistos de tarjeta de residente en zona azul, por lo que, a partir de ese mismo día, las personas que tengan tarjeta de residente también podrán hacer uso de la primera hora gratuita en zona azul, y deberán abonar el resto de tiempo que estén aparcando en esa zona.

De esta manera, habrá más movilidad en las zonas azules ya que no habrá coches aparcados durante días imposibilitando el aparcamiento de no residentes, estando estas plazas presentes en las zonas más comerciales, para beneficiar el movimiento y disponibilidad de aparcamiento para hacer uso del comercio local.

Otro punto incluido en el acuerdo del Pleno es la incorporación de nuevas zonas al área abarcada por el Servicio de Estacionamiento Regulado, “en lo que también se está trabajando para proponerse al resto de la Corporación la incorporación de algunas nuevas calles en zona de residentes para evitar el efecto frontera”, explican desde la Concejalía.

De este modo, en Galapagar se contará con 421 plazas azules, que, gracias a este acuerdo, suponen 200 horas mensuales gratis por cada plaza azul, alcanzando las 84.200 horas gratis mensuales. Para el Ayuntamiento, el coste derivado de la implantación de la hora gratuita supone 12 céntimos de euro por hora.

Las calles cuyas plazas pasan de azul a verde

Las calles que cambian a ser zona de residentes a partir del día 18 de octubre incluido, son las siguientes:

• Calle Álamo

• Calle Blazquilla

• Plaza del Caño

• Calle Cerro del Aire (excepto plaza de Colón)

• Calle Cerro Machón

• Calle Cerrolén

• Calle Colmenarejo

• Calle Comercio (algunas plazas)

• Calle Egidillo

• Calle Escorial (algunas plazas)

• Calle Estafeta

• Calle Guadarrama (hasta nº66) • Calle Laurel

• Calle Matas

• Calle Mercado

• Calle Palomera (a partir de calle Viñas) • Calle Pintor Rafael Botí

• Calle Ramona (algunas plazas) • Calle Rodandero

• Calle San Gregorio (hasta nº30) • Calle Tejoneras

• Calle Torrelodones

• Calle Trigales

• Calle Veracruz

• Avenida Voluntarios (hasta nº50)