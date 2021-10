Rahm: "Todo lo que podía ir mal ha ido mal"

Madrid, 9 oct.- El español Jon Rahm, número uno del mundo, reconoció este sábado que no tuvo su mejor día en el Abierto de España que se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid y aseguró que "todo lo que podía ir mal ha ido mal".

Rahm se ha situado decimoquinto de la clasificación y ha reducido drásticamente sus opciones de victoria.

Encuadrado en su grupo de partido con el español Adrián Arnaus y el holandés Wil Besseling, Rahm completó una jornada que se resumió en cuatro 'birdies', tres 'bogeys' y un 'doble bogey', para contabilizar 72 golpes (+1).

"No ha sido mi mejor día y hay que reconocerlo. Todo lo que podía ir mal ha ido mal, incluso golpes que no eran muy malos. Ahora tengo que esperar que mañana empiece mejor para darme una oportunidad", dijo Rahm, que reconoció que las posibilidades de remontada son complicadas ante un líder, Rafa Cabrera Bello, que le aventaja en seis golpes.

"Mañana haré lo que hay que hacer. Lo principal es que tendré que hacerlo muy bien, como en la primera jornada, para darme opciones. Es una pena que haya jugado tan mal. La suerte del golf es que quitando el último día siempre hay otra oportunidad", comentó.

"Entiendo que esto es golf y pasa. No han salido las cosas bien pero con el 'swing' que he tenido podía ser peor", destacó Rahm, que opinó sobre el comportamiento del público, al que en la jornada precedente pidió que silenciaran sus móviles para que no suenen y desconcentren a los jugadores.

"Ha sido mucho mejor hoy. Hemos tenido más voluntarios y se ha notado. Es poco a poco ir aprendiendo. Para muchos es el primer torneo e igual no se dan cuenta, pero desde dentro del césped se oye mucho. El público se nota", finalizó.