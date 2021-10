Ayala apostará por mujeres para la Comunidad y la capital si lidera el PSOE-M

Archivado en:

El alcalde de Fuenlabrada y candidato a las primarias a la Secretaría General del PSOE-M, Javier Ayala, ha apostado porque las candidaturas socialistas a la Comunidad de Madrid y a la Alcaldía de la capital estén encabezadas "por mujeres" de cara a las próximas elecciones.

Así lo ha propuesto este viernes durante una rueda de prensa en la sede del PSOE-M, en la que ha presentado los principales ejes de la campaña a las primarias, en las que competirá contra el portavoz adjunto en la Asamblea, Juan Lobato, que arrancan hoy y se celebrarán el próximo día 23.

"Creo que toca, que es el momento de la mujer. Es una circunstancia buena y necesaria", ha asegurado Ayala, insistiendo en que en el PSOE-M hay muchas candidatas con "un perfil capaz de aglutinar voluntades dentro del partido, que tengan fuerza, carácter y un proyecto", aunque no ha precisado nombres.

El regidor socialista, quien ha confirmado que se presentará a la Alcaldía de Fuenlabrada en los próximos comicios, ha insistido en que el secretario general que resulte elegido "no debería ser candidato" a las elecciones autonómicas de 2023 para evitar el riesgo de que "secuestre" al partido por intereses personalistas.

En este punto, Ayala ha dejado caer que ha habido "intencionalidad de condicionar el voto de la militancia del PSOE-M" hacia el otro candidato que ha logrado presentar los avales necesarios para las primarias, Juan Lobato, a quien considera con el apoyo del "aparato del partido".

"Yo no sabía qué era el aparato y ahora ya casi lo puedo tocar y palpar. Me sorprendió muchísimo que antes de saber los candidatos y las propuestas hubiera notables del partido que se significaran por una candidatura", ha añadido Ayala, algo que dice que "no le ha encantado" pero que no le preocupa.

Lobato ha recibido hasta ahora el apoyo de figuras como la exconcejal en el Ayuntamiento de Madrid y actual delegada del Gobierno en la región, Mercedes González, o de la mayoría de alcaldes de la región, como la de Móstoles, Noelia Posse, el de Parla, Ramón Jurado, o el de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez.

Ayala, por su parte, ha sido avalado por otras dirigentes como la alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, o la de Getafe, Sara Hernández, o la edil socialista del Ayuntamiento de Madrid Enma López, quien se ha convertido en uno de sus máximos apoyos y portavoz de su candidatura.

Durante su comparecencia, el alcalde fuenlabreño ha reiterado que su voto vale "como el de cualquier militante" y ha vuelto a abogar por abrir "debates y puntos de encuentro" en este proceso de primarias, recalcando que él está dispuesto a ir a los medios para que "la sociedad y militancia pueda comparar".

En cuanto a su candidatura, Ayala ha insistido en que es necesario un partido "fuerte, políticamente de izquierdas" que les diferencie de su "enemigo político", el PP, lo que le enfrentaría al modelo de Lobato, que pretende un partido "más transversal".