Las Rozas Innova financia los trayectos en coche compartido con origen o destino en el municipio

Cada día cerca de 35.000 personas entran a Las Rozas a trabajar o estudiar, y salen de la ciudad más de 25.000.

El municipio cuenta con un tejido empresarial de más de 6.000 empresas y dos universidades. Compartir coche se ha convertido en una opción que no deja de sumar adeptos, ya sea por reducir la contaminación o por ahorrar tiempo y gastos. Se trata de una opción que, además, en el caso de Las Rozas, conectada con Madrid a través de la A6, aporta enormes ventajas a sus usuarios, ya que permite el paso por el BUS-VAO.

Para fomentar el uso del coche compartido o “carpooling”, Las Rozas Innova, Empresa Municipal de la Innovación, ha lanzado, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, una “bolsa de viajes gratuitos” para trayectos con origen o destino Las Rozas, siempre y cuando se hagan compartiendo coche. Con esta práctica se pretende reducir el tráfico de la ciudad, facilitar los desplazamientos a personas que no dispongan de coche propio o que opten por otros modos de transporte para sus desplazamientos diarios, y disminuir las emisiones de CO2.

Para poder hacer llegar estas ayudas a los interesados, la Empresa Pública de la Innovación lanzó una convocatoria abierta a diversas empresas especializadas en facilitar el contacto entre personas que quieren compartir coche. La app Hoop Carpool ha sido la empresa beneficiaria de la bolsa de viajes gratis con coche compartido, por lo que el primer paso para acceder a las ayudas es descargar la aplicación de Hoop Carpool, disponible para iOS y Android.

La aplicación permite a los usuarios encontrar compañeros de viaje, compartir coche y realizar el pago. Tanto aquellas personas que tienen coche, como aquellas que no lo tienen o que deciden no usarlo para sus desplazamientos diarios, publican en esta App sus trayectos habituales y puntuales. La aplicación pone en contacto a conductores y pasajeros teniendo en cuenta la ruta y horarios de ambos. La App permite además escoger un punto de encuentro para iniciar el viaje compartido. El conductor del coche es quien fija habitualmente el precio por asiento y el pasajero le paga a través de la app. No obstante, ahora, con la “bolsa de viajes gratuitos” de Las Rozas Innova, el pasajero viajará gratis.

El conductor fijará igualmente un precio por su asiento. La App establece un precio recomendado de 10 céntimos por kilómetro, pero el conductor podrá modificarlo, siendo el mínimo 5 céntimos por kilómetro y el máximo, 17. Ahora, gracias al acuerdo entre Las Rozas Innova y Hoop Carpool, el pasajero no pagará y el conductor recibirá en el momento el pago correspondiente al precio fijado previamente por el itinerario y un 20% extra de recompensa. Para ello, tras registrarse en la aplicación tendrán que introducir el código: #LASROZAS-21SS