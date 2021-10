Marta Barrio, premio Tusquets: la literatura alumbra zonas oscuras

Archivado en:

Madrid, 6 oct.- La escritora Marta Barrio considera que la literatura tiene poder para alumbrar zonas oscuras que no han sido representadas y por eso su novela "Leña menuda", Premio Tusquets 2021, pone el foco en los miedos de una mujer y su maternidad inesperadamente frustrada.

"Leña Menuda" llega ahora a las librerías después de que el jurado del XVII Premio Tusquets Editores de Novela concediera el galardón a esta escritora madrileña (nacida en New Haven, Estados Unidos, en 1986), por escribir un relato "sobrecogedor", una narración "que mantiene en todo momento un difícil equilibrio entre el dolor y la fortaleza de no dejarse arrastrar por una pérdida prematura".

En una entrevista con Efe, Marta Barrio explica cómo su libro ha querido ser un viaje a través del cuerpo de una mujer para representar la gestación y la pérdida a través del dolor y del devenir del tiempo.

"Hay algo de catársis en la literatura" para esas mujeres que, como su protagonista, han experimentado ese tipo de duelo, indica la escritora.

Porque "Leña menuda" cuenta la historia de una joven que vive con ilusión desbordada la confirmación de su embarazo y los planes de su maternidad. Pero una mañana ocurre un pequeño incidente camino del trabajo, al ser derribada por unos perros, y aunque en el hospital confirman que el feto no ha sufrido daños, un doctor experimentado ve algo raro en las ecografías que debería haberse detectado previamente.

La novela acompaña a la protagonista durante nueve meses, desde el test que confirma su embarazo hasta la fecha en la que debería salir de cuentas, en un "falso diario" que da voz a "los miedos de la mujer gestante" y al mito del "monstruo".

La idea para escribir esta novela surgió de una experiencia que le contaron y, recuerda, inmediatamente pensó: "este libro no lo he leído y he leído mucho", una historia que creyó que tenía que estar representada en la literatura.

Y después de comenzar a escribirla conoció casos de mujeres muy cercanas a ella que habían sufrido pérdidas de las que no sabía nada: "es una realidad paralela que nunca se cuenta, de la que no se habla".

La maternidad en la literatura ha ido cambiando y hay muchas escritoras que están abordando el tema pero considera que por el momento solo hay lectoras para estas historias "porque pocos hombres están interesados".

"Los hombres todavía no leen escritos sobre temas que a priori no les tocan", sostiene. Y por eso cree que aunque hay un camino recorrido, queda mucho por delante.

También aborda en su novela el mito del "monstruo" a través del "miedo a lo que no se ve, a lo que se está formando", un libro qeue no es "nada obvio" y que no discurre por los caminos habituales, dice.

Recuerda así la historia de Mary Shelley, la autora de "Frankestein", y de cómo, embarazada sucesivamente, perdió a tres de sus hijos, sobreviviendo únicamente el cuarto.

En "Leña menuda" hay mucha metáfora y paralelismos con diferentes aspectos de la naturaleza pero, sobre todo, destaca, le interesaba la resiliencia de su protagonista, su capacidad para no arrendarse y reafirmarse frente a la vida.

Marta Barrio García-Agulló, que es editora y licenciada en Filología Hispánica y en Estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Madrid, fue finalista con su primera novela, "Los salvajes de Kerguelen" (2020), del Premio Memorial Silverio Cañada en la Semana Negra de Gijón.