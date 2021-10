El operativo policial del puente del Pilar se centrará en evitar la delincuencia en los botellones

Archivado en:

El operativo conjunto de la Policía Nacional y Municipal de Madrid que están diseñando para evitar macrobotellones e incidentes las noches de este puente del Pilar se centrará en evitar los robos y agresiones en estas concentraciones.

Así lo ha indicado la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, en una entrevista en 'Telemadrid' . Aunque no ha dado detalles todavía del despliegue de agentes, sí ha indicado que será "contundente" contra este tipo de delitos protagonizado por una minoría.

La representante del Gobierno de España en Madrid ha insistido en que el botellón "es un síntoma de la salida de la crisis de una determinada manera de explosión de una vuelta a normalidad". "En septiembre creíamos que era la vuelta al cole, pero se está extendiendo en el tiempo y en delitos al albur de una gran acumulación de personas", ha indicado.

Respecto a los juicios a policías por entrar sin orden judicial en fiestas de viviendas el pasado invierno, González respetará lo que determine la Justicia, aunque ha indicado que la Policía tiene "todo el respaldo porque actúa sobre el terreno".

"Otro problema de fondo, volvemos al síntoma. Hemos salido de la crisis de manera muy explosiva y efectivamente hay una visión de la Policía, de la Guardia Civil, que hay que volver a retomar, que es el de la Policía amiga, a la que tú acudes. Ese es mi objetivo desde mi incorporación a la Delegación: volver a recuperar la imagen de la Policía cercana y de proximidad, porque la gente está cuestionando la autoridad de todos los ámbitos", ha indicado.

LEY DE VIVIENDA Y CAÑADA REAL

Respecto a una nueva Ley de vivienda que prepara el Gobierno de España, la delegada ha recordado que se encargaba de este tema cuando era concejala en el Ayuntamiento de Madrid, por lo que sabe que es "un problema real que impide crear una nueva vida a los jóvenes y el primer factor de exclusión social junto con el Empleo".

Así, ha justificado la medida porque era un compromiso electoral del PSOE y también del Gobierno de coalición; al tiempo que ha criticado el rechazo del PP a esta ley y a todas las que lanza el Gobierno como la de eutanasia o la de Educación. "El 'No a todo' no puede ser, no se pueden usar las instituciones madrileñas para hacer oposición al Gobierno de España. Tienen que cumplir la ley. Lo que no puede hacer (el Ejecutivo regional y local) es decir que no sin conocer el texto de la ley. La posición del no a todo por determinismo no puede ser", ha dicho.

Mercedes González considera que la confrontación "no puede ser un sistema de funcionamiento entre las administraciones madrileñas contra el Gobierno de España. "Hay que colaborar y ensanchar la vida de los madrileños porque no puede ser que todo lo que haga el Gobierno de España esté mal, cuando además somos los que más sufrimos el problema de la vivienda", ha apuntado.

Respecto al problema de la Cañada Real Galiana, la representante del Ejecutivo central en Madrid ha reiterado que todas las administraciones han de reflejar en los presupuestos una partida para solucionar en tres años en desalojo en el sector VI, algo a lo que ha contado disposición por parte del Gobierno Regional.

"Esa la única solución. Lo inminente es que no tienen luz en este sector, entre 200 y 400 familias tienen paneles pero en invierno será difícil. Eso son soluciones muy puntuales y los vecinos son reacios. Los ayuntamientos de Madrid y Rivas, la Comunidad y nosotros tenemos que intentar arbitrar soluciones para que la gente que no tenga luz, la tenga, y abordarlo de forma urgente", ha manifestado.