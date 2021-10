Villacís niega una fuga de cargos de Cs

Archivado en:

La coordinadora regional de Cs Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha asegurado que "no están yéndose cargos" de la formación 'naranja', "no hay fugas" y en todo caso "no llegan ni al 5 por ciento", unido a que ella trabaja por "sacar el populismo de todos los sitios en los que pueda", como ya ha conseguido en Leganés, donde Cs ha ocupado el puesto de Podemos en el gobierno compartido con el PSOE.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press y ante la líder de la formación, Inés Arrimadas, Villacís ha destacado que "no ha habido ninguna fuga". "Somos de los partidos con más fidelidad entre los cargos. Hay partidos en los que no se ha puesto el foco en ellos pero están teniendo fugas de cargos pero Cs no es el ejemplo, con los datos en la mano", ha insistido.

También ha apuntado que en estos últimos tiempos detecta "muchas ganas y más ilusión que hace unos meses; muchas ganas por seguir luchando por un proyecto liberal".

Y para ello ha puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Leganés, que corresponde a una decisión personal suya. "Hemos desalojo a Podemos y está Cs. ¿Cuál es el fin de un partido de centro? Evitar que los populimos gobiernen y está conseguido en Leganés, donde hay un pacto en el que se habla de que no van a seguir subiendo los impuestos, como iba a ocurrir con la izquierda, o que van a hacer lo que hacemos en el Ayuntamiento de Madrid con las subvenciones, que es pasarlas a concurso público", ha enumerado.

"Mi objetivo es trabajar en todos los sitios donde tenga oportunidad para que los populismos no estén en los gobiernos. Prefiero que esté Cs a que estén los populismos", ha resumido su postura política.

También ha indicado que en breve Alcobendas tendrá un alcalde de Cs, como se pactó hace dos años. Caso diferente es el El Escorial, con un expediente abierto a una concejala 'naranja' después de apoyar a PSOE y Unidas El Escorial. Se trataría, en palabras de Villacís, de "un caso aislado porque no fue apoyado por el partido" y respondía a "una mala relación no entre PP y Cs sino entre dos personas".

"Hablamos de un pueblo, de personas, no de partidos. Eso sucede en España pues a lo mejor diez veces cada día pero se le ha dado más importancia a El Escorial por alguna razón pero es un caso aislado, no fue apoyado por el partido", ha reiterado.

Villacís ha sostenido que no se pueden extraer conclusiones del caso de El Escorial pero sí de Leganés. "Presumo de haber sacado el populismo de Leganés y lo voy a hacer en todos los sitios en los que pueda", se ha comprometido.