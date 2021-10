A olvidar las penas

Barcelona/Madrid, 2 oct.- Espanyol y Real Madrid se enfrentan este domingo (16:15 horas CEST, -2 GMT) en un partido en el RCDE Stadium que ambos esperan que sirva para olvidar; en los locales por un inicio de temporada con solo una victoria en siete partidos, y con Raúl de Tomás peleado con el gol por centímetros, y en los visitantes por el inesperado y sonado tropiezo en Liga de Campeones contra el Sheriff Tiraspol.

Los blanquiazules no encienden las alarmas, aunque son conscientes de que firmar un juego sin excesivas lagunas, pero sin resultados, no basta. Mejorar el acierto de cara a portería es una de las asignaturas pendientes más claras del conjunto catalán y lograrlo ante los blancos no parece una tarea sencilla.

El entrenador local, Vicente Moreno, no podrá contar con el centrocampista Yangel Herrera, con el delantero Javi Puado ni con los defensas Miguelón y Calero. El portero Oier arrastra molestias y es duda. De todos modos, la convocatoria no se conocerá hasta horas antes del partido, por lo que puede haber sorpresas.

En la que no habrá novedades, salvo contratiempo de última hora, será en la del Real Madrid. Los españoles Dani Carvajal y Dani Ceballos siguen siendo baja, igual que el francés Ferland Mendy, el brasileño Marcelo y el galés Gareth Bale. El resto, a los que se suman los canteranos, pero habituales con el primer equipo, Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco, están a disposición del italiano Carlo Ancelotti.

Cuarto partido en 12 días para el Real Madrid en los que ha tenido de todo. Goleada y alegría disparada contra el Mallorca (6-1), mala imagen pero un punto frente al Villarreal (0-0) y la sorprendente derrota contra el Sheriff (1-2) en ‘Champions’; y ahora llega LaLiga Santander como terapia.

Con el Atlético de Madrid-Barcelona que se disputa este sábado (21:00 horas), el Real Madrid afronta esta como una jornada clave para alejarse de uno, o ambos, de, a priori, sus grandes rivales por el título y, sobre todo, por irse al parón de selecciones como líder.

Para ello deberá recuperar la alegría anotadora que le hizo marcar 21 tantos en solo seis encuentros, con un Benzema excelso -ocho goles y siete asistencias en siete encuentros-. El francés, que este sábado aseguró en una entrevista con L’Equipe que la llegada de su compatriota Kylian Mbappé al Real Madrid “es solo cuestión de tiempo”, está a solo dos tantos de igualar a Santillana como cuarto máximo anotador de la historia del club.

Los precedentes entre ambos conjuntos dibujan un escenario complicado, sobre el papel, para el Espanyol y favorable para los de Ancelotti. Los catalanes únicamente han logrado una victoria en su estado contra el Real Madrid en los últimos trece años: en la temporada 2016-17 gracias a un gol de Gerard Moreno (1-0).

A pesar de que el Consejo Interterritorial acordó esta semana aumentar el aforo al 100 por 100 en eventos al aire libre, Cataluña solo lo amplió al 60 por ciento.

- Alineaciones probables:

RCD Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; David López, Bare; Vidal, Darder, Embarba y Raúl de Tomás.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez; Casemiro, Camavinga, Modric: Rodrygo, Benzema y Vinicius.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité balear).

Estadio: RCDE Stadium.

Hora: 16:15 horas CEST (-2, GMT).

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Espanyol (14º, 6 puntos); Real Madrid (1º, 17 puntos).

La clave: La efectividad goleadora. Raúl de Tomás, canterano del Real Madrid y ahora en el Espanyol, anotó cuatro goles en cuatro días, aunque solo uno subió al marcador tras ser revisados por el VAR. En frente, el equipo más goleador de LaLiga Santander con 21 dianas.

El dato: El Espanyol solo ha ganado una vez al Real Madrid en el feudo blanquiazul en los últimos trece años. El Real Madrid no pierde en Liga desde el 30 de enero.

La frase: Vicente Moreno: "Para tener opciones de ganar al Madrid, debes pensar que puedes hacerlo".

El entorno: El límite de aforo en el RCDE Stadium ha subido al 60 por ciento y podrá haber hasta 24.000 aficionados este domingo.