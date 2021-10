Cronología de un año sin luz

Madrid, 2 oct.- El 2 de octubre de 2020 los sectores V y VI de la Cañada Real se quedaron sin luz y, desde entonces, unos 4.000 vecinos, la mitad de ellos niños y niñas, viven sin las mismas posibilidades que el resto para encender la luz de sus casas, lavar la ropa o cargar su teléfono móvil.

La mayoría de los vecinos, como Raquel, que vive en el sector VI de esta antigua vía pecuaria, ya están resignados: "La luz no va a volver a la Cañada, ya es oficial, es una pérdida de tiempo seguir luchando por algo que ya no va a volver".

El párroco del sector VI de la Cañada, Agustín, también ve imposible una solución a estas alturas pero, además de "la frustración y el fracaso de no haber logrado una solución efectiva en un año", destaca también la resiliencia y la dignidad inconmensurable que han demostrado todas las familias que se han visto afectadas por estos cortes.

LOS PRIMEROS MESES SIN LUZ

Los vecinos de la Cañada vivían con luz hasta octubre de 2020, pese a que la toma no era legal debido a que el asentamiento se levantó en un terreno catalogado como rústico, es decir, no urbanizable, por lo que no se pueden instalar contadores.

Aunque los primeros cortes comenzaron en 2019, todos ellos fueron temporales y breves, y no fue hasta el 2 de octubre de 2020 cuando se cronificaron y, desde entonces, los vecinos no dejaron de salir a protestar y a pedir soluciones.

Las Administraciones comenzaron a pasarse la pelota las unas a las otras: la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento y la empresa Naturgy afirmaban que el problema era de seguridad debido a las sobrecargas por las plantaciones de marihuana mientras que la Delegación del Gobierno señalaba que también era un problema social, lo que requería de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid.

A mediados de diciembre los vecinos del sector 6 de la Cañada Real interpusieron una denuncia contra la Comunidad de Madrid y la empresa distribuidora de luz Naturgy por los cortes de suministro y también acudieron a la Fiscalía Provincial de Madrid.

La Policía Nacional también llevó a cabo operaciones contra el cultivo de marihuana en la Cañada, pero el problema persistió.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO, LA ONU O EL VATICANO SE HACEN ECO

El Defensor del Pueblo propuso instalar generadores eléctricos en la Cañada Real además de "poner los medios para que los residentes puedan contratar un suministro eléctrico legal", la ONU pidió al Gobierno español que hiciese lo necesario para restablecer la electricidad en la Cañada Real.

También se dirigieron a las autoridades Cáritas Diocesana, la parroquia de Santo Domingo de la Calzada, y la ONG Save The Children, e incluso el Vaticano llegó a hacerse eco a través de varias comunidades cristianas que pidieron al Papa Francisco mediase como "autoridad moral" ante las administraciones correspondientes.

FILOMENA

Pero lo peor estaba aún por llegar y el problema se hizo más evidente cuando llegó la borrasca Filomena.

Muchos vecinos de la Cañada Real se quedaron aislados y sin electricidad en sus casas, y los que tenían "la suerte" de contar con un generador eléctrico tuvieron que recorrer caminos y carreteras cubiertas de nieve para conseguir combustible en una gasolinera.

Aunque el Ayuntamiento de Madrid ofreció a los vecinos alojarse de forma temporal en una fábrica de muebles en desuso, los vecinos se plantaron y dijeron que lo que querían era electricidad en sus casas y no ir a una fábrica repleta de personas en plena pandemia.

Por su parte la Comunidad de Madrid, en colaboración con la empresa distribuidora de luz Naturgy, repartió botellas de butano y estufas de gas entre las familias residentes en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real.

FALLECIMIENTOS Y ENFERMEDADES

El 2 de enero se produjo la primera denuncia a Naturgy y la Comunidad de Madrid por el fallecimiento de una persona por un delito de omisión del deber de socorro a causa de la falta de suministro eléctrico.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid tuvo que adjudicar una vivienda pública a la familia de Lina, una niña de tres años que vivía desde hacía meses sin electricidad en la Cañada Real y que precisaba el fluido eléctrico para su tratamiento al padecer bronquitis obliterante.

LLEGAN LAS SOLUCIONES EXTERNAS

Después de que el Ayuntamiento descartase los generadores de luz en la Cañada por no ser "viables" tras calcular el consumo de gasoil para ofrecer una "calidad mínima", una empresa de Economía social comienza a financiar placas solares para los vecinos, aunque no todos pueden acceder a este recurso.

Tal y como comenta el párroco Agustín, la mayor parte de las instalaciones son "muy precarias" y pueden resolver sólo parte de la "iluminación y la conectividad", pero "no sirven para conectar una vivienda".

Además, cuando llega el verano, y según denuncia la Fundación Madrina, la Cañada vive en un escenario de "pobreza extrema", sin agua ni luz y con una "deplorable" situación higiénica-sanitaria, que ha derivado en una plaga de roedores.

SITUACIÓN ACTUAL

Tras 365 días sin luz, los vecinos ya no ven una solución factible y digna para todos ellos, y las Administraciones tampoco plantean grandes propuestas.

Desde Naturgy aseguran a Efe que el proceso judicial sigue en su curso "y sin novedades", es decir, que el juez investiga los cortes en la Cañada y ha designado a un perito judicial independiente para elaborar un informe que contraste la información aportada por Naturgy.

El Ayuntamiento de Madrid recuerda que en un año y medio se han producido 150 realojos de familias de la Cañada y que ahora se está aprobando un nuevo convenio para realojar a otras 170.

La Delegación del Gobierno destaca la reciente constitución del grupo de trabajo interministerial sobre la Cañada Real, tal y como se comprometió el Gobierno de España ante la ONU, pero afirman que no tienen competencias en materia de realojos y suministro eléctrico.

Por su parte, la Comunidad de Madrid señala que hay más de 1.500 enganches de luz ilegales en la Cañada a través de los cuales los vecinos se conectan "a medios alternativos como paneles solares o grupos electrógenos", por lo que se trata de un tema de "legalidad" del que no tienen competencias.

En cualquier caso, aseguran que cumplirán con el Pacto por la Cañada Real que pasa por realojar a las familias del sector VI y afirman que hasta el momento y durante los dos próximos años se habrán realojado 300 familias.

Marta Moreno