Cuenta atrás para la normalidad tras el fin de las restricciones en el fútbol

Madrid, 1 oct.- Las comunidades autónomas han relajado esta semana aún más las restricciones impuestas por la pandemia y cada vez son menos las que se mantienen en vigor, a las puertas de un fin de semana en el que los aficionados al fútbol volverán a los campos de fútbol sin limitaciones de aforo, salvo en Cataluña y el País Vasco.

La incidencia de contagios en España sigue bajando hasta situarse en los 60,6 casos por cada 100.000 habitantes a catorce días, en una semana en la que también se ha reducido la presión hospitalaria en las ucis y se ha superado el 77% de la población vacunada con la pauta completa.

La evolución favorable de la pandemia ha llevado a las autoridades a levantar las restricciones horarias de la hostelería en la mayoría de las regiones que no lo habían hecho, y a suprimir y/o ampliar los aforos en buena parte de ellas, al igual en el ocio nocturno.

No obstante, Baleares y Galicia podrán exigir el certificado covid en las discotecas, tal y como habían solicitado a la justicia, en el caso de la segunda para los locales que abran hasta las 4 de la mañana con un aforo del 75 por ciento en el interior.

Por otra parte, se han levantado las limitaciones de aforo en los eventos deportivos, en concreto, en los campos de fútbol y de baloncesto, que vuelven este fin de semana a ser del 100% y del 80%, respectivamente, tal y como se acordó en el último Consejo Interterritorial de salud, excepto en el País Vasco y Cataluña, donde seguirá restringido al 60%.

Cataluña es actualmente la autonomía más restrictiva, dado que todas las actividades relacionadas con la hostelería y la restauración tienen que finalizar a la 1, y el ocio nocturno sigue cerrado en los interiores, solo se permite en terrazas y en espacios abiertos hasta las 3.

Castilla-La Mancha y Castilla y León, por contra, son las que menos medidas mantienen: han levantado todas, salvo la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios cerrados y cuando no se puede mantener la distancia de seguridad.

Pero a pesar de la mejora, y ante el temor a que se repitan los macrobotellones, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha apelado nuevamente a la prudencia y a no bajar la guardia, y ha recordado que aunque las vacunas “hacen su trabajo, por sí solas no pueden,” de ahí que insista en la cultura del “cuidado y la protección”.

Así quedan las restricciones en las diferentes comunidades autónomas:

ANDALUCÍA

Las provincias de Cádiz y Jaén, junto a las capitales de Córdoba y Granada, se encuentran en el nivel 0 de alerta sanitaria por coronavirus o "riesgo bajo", y el resto, en el nivel 1.

Desde hoy, se amplía el aforo al 100% en teatros, museos, plazas de toros, conciertos y competiciones deportivas locales, provinciales y autonómicas en los municipios que están en los niveles 0 y 1.

La Atención Primaria vuelve a ser completamente presencial, aunque se mantiene la asistencia telefónica para aquellos pacientes que tengan dificultad para desplazarse o quieran ser atendidos a distancia.

Las zonas que están en el nivel 1 mantienen las restricciones de la semana pasada: la hostelería cierra a la 1 en interiores y a las 2 en las terrazas, y las discotecas y bares de copas a las 3:30 horas.

ARAGÓN

Sin novedades esta semana. La hostelería recuperó su horario habitual, que es el que establece la licencia de cada establecimiento; el aforo es del 50 % en interiores, con un máximo de 10 personas por mesa, y 15 en terrazas.

El ocio nocturno cierra a las 4, pero es obligatorio consumir en mesa. Prohibido el baile. Las actividades deportivas y culturales se pueden celebrar con un 75 % del aforo.

En virtud del acuerdo al que se llegó el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud, los estadios de fútbol de La Romareda y El Alcoraz, en Zaragoza y Huesca, recuperan el aforo completo ya este sábado.

ASTURIAS

Asturias mantiene las restricciones en vigor: La hostelería puede abrir hasta la hora que determine la licencia de cada negocio. Sigue la prohibición de fumar en las terrazas y la limitación de comensales por mesa a diez personas.

En cuanto al ocio nocturno, está abierto hasta las 4 y se permiten grupos de hasta diez personas que pueden estar de pie.

BALEARES

Baleares ha suprimido esta semana buena parte de las medidas: La hostelería puede abrir en el horario que dicte su licencia y los locales de copas y cafés concierto, que hasta ahora tenían que cerrar a las 2, pueden hacerlo hasta las 4 si sus licencias se lo permiten. Siguen prohibidas las pistas de baile.

También desaparecen las limitaciones de número de ocupantes en las mesas de bares, restaurantes y cafeterías, que pueden tener un aforo del 75%.

Sin embargo, el Govern podrá aplicar las medidas sanitarias que aprobó el pasado lunes, entre ellas requerir el certificado covid para poder acceder a los locales de ocio nocturno en las islas, que reabrirán el 8 de octubre, tras recibir el aval de la justicia.

CANARIAS

Canarias ha ampliado esta semana el horario del ocio nocturno, también de los casinos y salas de juego, hasta las 4 de la mañana, y ha aumentado el aforo al 100% en el transporte público en los niveles 1 y 2 de alerta.

Actualmente, las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Gran Canaria, Lanzarote y La Graciosa se encuentran en el nivel 1 de transmisión, y Tenerife y Fuerteventura en el 2.

CANTABRIA

Todos los municipios de Cantabria continúan en nivel de riesgo 1 o bajo de transmisión del coronavirus. El ocio nocturno cierra a las 3 de mañana y puede tener un aforo del 50 por ciento.

El resto de aforos de hostelería, comercio y cultura se sitúa en el 75 por ciento, mientras que la comunidad sigue dando pasos como el cierre del gran vacunódromo del Palacio de Exposiciones y Congresos, donde se inmunizó a más de 180.000 personas.

CASTILLA-LA MANCHA

Castilla-La Mancha no tiene restricciones, salvo por el uso de la mascarilla que se mantiene en espacios cerrados y cuando no se puede guardar la distancia de seguridad.

En la hostelería, se permite el consumo en barra y ya no existe limitación de aforo ni del número de comensales por mesa. Se permite el baile.

Los cines, teatros y auditorios eliminan las restricciones de aforo y se permiten encierros en las calles y festejos taurinos. Los eventos deportivos se celebran con público sin restricción de aforo pero siempre sentado.

CASTILLA Y LEÓN

No hay limitaciones de aforos en la hostelería y el comercio, pero continúa siendo obligatorio el uso de la mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros. Tampoco hay restricción horaria ni de aforos en el ocio nocturno.

Esta semana se ha recuperado también la presencialidad de los trabajadores de la administración.

CATALUÑA

Cataluña ha suavizado algunas medidas contra la covid, como la extensión del aforo en los estadios hasta el 60% y la ampliación de 6 a 10 de los comensales por mesa en interiores de bares y restaurantes.

Todas las actividades deben finalizar como máximo a la 1 de la madrugada, con 30 minutos adicionales para desalojar locales. En la restauración, el aforo es del 50% en interiores, con un máximo de 10 personas por mesa, y del 100% al aire libre.

La reapertura del ocio nocturno ya está cerca pero de momento se mantiene cerrado una semana más en interiores; las terrazas de discotecas sí pueden operar, sin pista de baile y hasta las 3 de la madrugada, también con 30 minutos adicionales para la salida.

GALICIA

La Justicia ha autorizado a la Xunta a exigir la presentación del certificado covid para acceder a locales de ocio nocturno "que abran hasta las cuatro de la mañana y cuenten con capacidad de ocupación del 75 % en interior y del 100 % en exterior".

En la actualidad sólo dos municipios gallegos, el de Foz y O Baro de Valdeorras, se encuentran en nivel medio de emergencia, el resto están en el medio-bajo.

Para la hostelería se han establecido dos niveles: En el 1 se permite un aforo del 50% en interiores y del 75% en terrazas, y en el 2 del 75% y del 100% respectivamente, con la posibilidad de usar las barra con 1,5 metros de distancia.

EXTREMADURA

Extremadura ha entrado en "la nueva normalidad" después de que el Gobierno Regional haya dejado sin efecto las medidas restrictivas del nivel de alerta 1 frente a la COVID-19, por lo que se han eliminado los límites de aforos y horarios que fueron establecidos para contener y mitigar la pandemia.

La mascarilla sigue siendo obligatoria en espacios cerrados, en lugares al aire libre cuando no haya una distancia interpersonal de 1,5 metros y en medios de transporte, así como en eventos multitudinarios.

LA COMUNIDAD VALENCIANA

La Comunidad Valenciana ha anunciado el fin de la mayoría de las restricciones: reabre el ocio nocturno hasta las 5 de la madrugada, con un aforo del 75%, y ya está permitido bailar. Además, se han suprimido las limitaciones en los espacios culturales (cines, teatros, museos, auditorios, bibliotecas, etc) y comercios.

Igualmente, se ha levantado el límite horario en la hostelería, que podrá abrir en función de la licencia de cada local y que podrán tener un aforo de hasta el 75% en interiores, con mesas de 10 personas como máximo.

LA RIOJA

La Rioja ha recuperado el horario de cierre precovid en la hostelería y el ocio nocturno, con un aforo del 75% en el interior de los establecimientos y del 100% al aire libre. Se permite el consumo en barra y abren las pistas de baile con mascarilla.

El aforo en el comercio y de la actividades culturales se mantiene en el 75% en interiores y 100% en exteriores. Se mantiene la prohibición de la venta de alcohol a partir de las 22.00 horas y la recomendación de reuniones entre no convivientes se establece en 10 personas, 4 más que hasta ahora.

MADRID

Madrid recuperó la semana pasada la libertad horaria en la hostelería y el ocio nocturno, al igual que los comercios y los centros comerciales. El aforo en la restauración es del 75% y se permite 6 personas por mesa en interiores y 10 en exteriores. Sigue prohibido el servicio en barra. 100% de aforo en cines, teatros y espacios similares.

A partir del lunes se levantarán todas las restricciones de aforo en todos los sectores de actividad económica o social, tanto en interior como en exterior. Ya no habrá número máximo de ocupantes en las mesas y se recuperará parcialmente el servicio en barra permitiendo consumir en ella.

MURCIA

Murcia ha levantado esta semana más restricciones, entre ellas el número máximo de asistentes en los eventos multitudinarios al aire libre, como conciertos o festivales de música, en los que el público puede estar de pie sin necesidad de guardar un 1,5, eso sí deberán llevar mascarilla.

Ha elevado al 75% el aforo máximo de los congresos, jornadas, actos institucionales y entregas de premios.

Se mantiene el horario nocturno hasta las 3 y la prohibición de bailar y de consumir de pie, al igual que los límites de seis personas no convivientes por mesa en el interior de los locales de hostelería y de diez en el exterior.

NAVARRA

Navarra ha entrado esta medianoche en una nueva normalidad, sin restricciones de aforos y horarios frente a la covid-19, pero con la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores, así como en exteriores cuando no pueda mantenerse la distancia de 1,5 metros.

También sigue siendo obligatoria en los medios de transporte público y en los eventos multitudinarios al aire libre, tanto si los asistentes están de pie como sentados, si no puede garantizarse esa distancia interpersonal.

PAÍS VASCO

En Euskadi, como en Cataluña, se mantiene el aforo para los estadios de fútbol en el 60 % tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que permite el 100 % de ocupación al aire libre.

Siguen vigentes las restricciones, por lo que este fin de semana la hostelería y todas las actividades comerciales y culturales podrán cerrar a las 3 de la madrugada, entre ellas las discotecas que reabrieron las pistas de baile, con uso obligatorio de mascarilla.

Los aforos en todos los establecimientos, incluido el interior de la hostelería donde sigue estando prohibido el consumo de pie y en las barras de los bares, es del 75 %.

CEUTA

Ceuta ha eliminado las restricciones de horario en la hostelería, la restauración y el ocio nocturno, y los aforos se incrementan a un 50% en los interiores (hasta ahora era del 33%) y al 100% en exteriores.

Las celebraciones pasan al 50 % en el interior con un máximo de 60 comensales y seguirá al cien por cien en el exterior con un máximo de 125 personas.

La explanada de la Marina y las playas permanecen cerradas de 23:00 horas a las 06:00 horas para evitar la práctica de los botellones.

MELILLA

Sin novedades esta semana: La hostelería y actividades no esenciales cierran a las 3. El aforo es del 50 % en interiores y del 100% en exteriores. No está permitido el consumo en barra, por lo que tiene que hacerse en mesa de no más de 6 personas.

En esta ciudad autónoma se mantiene la limitación del 40% en los recintos deportivos cerrados y del 60% en los abiertos, pese al acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud.

Esther Aguirre