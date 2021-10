Madrid se prepara para acoger al mejor abogado penalista de España del año 2022

Archivado en:

Raúl Pardo-Geijo, abogado penalista de Alicante, pese a radicar su sede jurídica en Murcia, donde es considerado el mejor, ha vuelto a batir el records de galardones jurídicos esta temporada 2021/2022.

Premiado en más de 30 ocasiones por su labor ejercida como abogado experto en delitos penales por un elenco de organismos nacionales (AEDECC, EIP, LA LEY, SUPLEMENTO, F.E. CUM LAUDE, EXCELENCIA JURÍDICA, AENT, CARLOS III, etc) y por otros tantos internacionales, da un paso más allá en este 2022 y vuelve a conquistar los galardones de las instituciones jurídicas más importantes de todo el mundo.

Así, si ya en julio de este año se hacía público que había sido premiado por “Law Eagles Of America” o “Lawyers of Distinction” (instituciones de EEUU que no se habían fijado en el prestigioso letrado por no adentrarse en España, pues lo hacen por primera vez para este año 2021/2022) ahora, entre septiembre y octubre de 2021, vuelve a repetir como “The Best Criminal Lawyer of Spain” (mejor abogado penalista o delitos de España) por los reputados Institutos “Global Law Experts 2022”, “Advisory Excellence 2022”, “The Lawyer Network 2021/2022”, “Leaders in Law” 2021/2022 o “Lawyer International - Legal 100- 2021”.

La eficacia de sus actuaciones judiciales, precisión y técnica para la resolución de asuntos ha sido, grosso modo, lo que los jurados de las distintas instituciones han tenido en consideración para premiar a este abogado penalista (lógicamente entre los mejores de Madrid, donde también ejerce tal y como se informa desde varios de los Organismos que, por otro lado, están conformados por profesionales del derecho español y jueces en activo, encargados todos ellos de valorar las actuaciones judiciales de entre los miles de candidatos así como las resoluciones judiciales que son publicadas diariamente en los buscadores para profesionales de la materia.

Sus elevadas capacidades jurídicas, la solvencia en el manejo del lenguaje verbal y escrito o su capacidad de concisión y precisión jurídica, además, su habilidad para saber cuándo actuar en el curso del procedimiento (se valoró mucho el momento concreto en el que intenta anular las causas al parecer para no dar pistas) han provocado que, hasta el momento, pues todavía queda que se pronuncien otros dos organismos de extrema solvencia (Client Choice y Best Lawyers), haya arrasado en el ámbito del derecho penal español.

Este abogado penalista, archiconocido en la capital madrileña por sus constantes actuaciones en la sede de la Audiencia Nacional o Tribunal Supremo, tendrá que regresar a Madrid varias veces a lo largo de estos meses, por cuanto será en los hoteles Ritz y Palace donde se celebrarán la entrega de premios en streaming (cada materia jurídica en España ha tenido su ganador) que físicamente será desarrollado en el lugar de origen de cada una de las Instituciones: Orlando, Florida, Paris, Bélgica, Inglaterra….

Fuentes jurídicas y judiciales consultadas por este diario de Madrid califican al abogado penalista como el “mejor” en su materia. Se caracteriza, dicen unos y otros, por la contundencia y precisión en sus actuaciones procesales, la exquisita elegancia técnica de sus escritos jurídicos y la rapidez mental que emplea para lograr derrotar a sus rivales en los juicios. Defensor de numerosos cargos políticos (Púnica, Gurtel, Malaya, Tosca, Ghost, Ópera…), de magistrados y jueces y, por descontado, de un gran número de, como él, abogados, no es desconocido en su ámbito el gran número de asuntos de relevancia pública (de nombres que no pueden desvelarse) que rechaza, simplemente, porque sí, aun asumiendo otros de menor importancia.

El mejor abogado penalista, o no, lo que no cabe duda es que se hace harto difícil contactar con él para conseguir una entrevista (estos últimos años ha concedido apenas un par), al igual de complicado que seguir por prensa los macroprocesos judiciales que lleva o los personajes de relevancia que representa por cuanto, en ese aspecto, despliega un secretismo total salvo contadas excepciones.