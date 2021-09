REYKO, la música para volverse loco tras la pandemia

Archivado en:

REYKO, el dúo español de pop electrónico que componen Soleil e Igor, ha sobrevivido a un doble confinamiento, uno por temas legales y otro por la pandemia, tras el que se disponen a lanzar su segundo álbum "Pulse", con el que mandan un mensaje muy claro: "Esta es la música que vamos a querer tocar cuando acabe la pandemia y nos volvamos todos locos".

Afincados en Londres desde hace más de una década, donde ya han podido vivir el privilegio de tocar en conciertos sin restricciones, Soleil e Igor publican este viernes su segundo disco, el siguiente paso adelante tras asentarse en el panorama musical con los temas "Spinning Over You", "Hierba Mala", presente en varios capítulos de la serie "Élite", y "Set You Free", sintonía de la serie de Netflix "Toy Boy".

"Pulse" es la culminación de una pandemia, la catarsis de un confinamiento. "En la pandemia queríamos hacer música para tocar en directo. Es un disco que hace que te apetezca estar en un concierto", cuenta Soleil, la voz de REYKO.

"Esta es la música que vamos a querer tocar cuando acabe la pandemia y nos volvamos todos locos", apunta Igor, que sabe de buena mano lo que es sobrevivir a un confinamiento, puesto que REYKO tuvo que sobreponerse a dos.

Entre septiembre de 2018 y abril de 2019, el grupo no pudo publicar ni tocar en directo por una disputa legal con la que era por entonces su discográfica, Mushroom Pillow, que publicó y sacó rédito de sus canciones sin avisar. "Nos llegaban mensajes: 'Qué guay vuestra última canción'. Y nosotros nos sorprendíamos, ¡Pero si aún no hemos publicado nada!".

"Fue un fastidio no poder tocar, pero gracias a estar en casa hicimos mucha música. Por eso nuestro primer disco ("REYKO", publicado escasos días antes del comienzo de la pandemia) era mucho más reflexivo. La gente nos decía que les había ayudado mucho durante el confinamiento. Claro, es que había sido durante un confinamiento", explica Igor.

Ya sin ataduras de discográficas, Soleil e Igor publican "Pulse" bajo el paraguas de la autoedición. "Es mucho más trabajo, pero es lo que queríamos. No hay una discográfica que tiene la última palabra, la tenemos nosotros", sopesa Igor. "Lo mejor es poder sacar las canciones cuando queramos, no tenemos una discográfica que nos ciña a campañas. Es lo mejor que hay", sostiene Soleil.

Con un ritmo más elevado y acentuando los sonidos graves, "Pulse" trae consigo temas como "Take a Look at Yourself", donde se hace hincapié en la profundidad de la voz de Soleil, "Saturday", más animada, y "People Talk", la más pop de las tres.

"Nuestras composiciones son muy visuales, siempre nos imaginamos una película en nuestra cabeza", afirma Igor. "Nos pasa a todas horas estar viendo una película o una serie y pensar en qué música le pegaría", añade Soleil.

De ahí quizás la facilidad que han tenido para fundir sus canciones en series, anuncios, tráilers y películas, desde cintas 'indies' hasta producciones de Netflix.

"Cuando una canción tuya suena en algo así... Tienes mucha más exposición. Estamos agradecidos con todo esto, nos encanta que sea parte de una historia, de una película, de una serie. Genera una comunidad, más gente que te sigue, que te escucha, que quiere venir a tus conciertos", matiza Soleil. "Lo bueno es que no tiene que ser la típica radiofórmula, puede ser una ida de olla que pegue bien con una escena", asegura Igor.

Con el lanzamiento a punto de caramelo, REYKO apunta ya a los conciertos, los cuales han podido disfrutar en su máximo esplendor en el Reino Unido y en París, ya sin restricciones, y a partir de octubre también en España, aunque ahí persisten las medidas de seguridad, con espectáculos sentados y con mascarilla.

"La industria aquí es más fuerte. Elton John, por ejemplo está trabajando muchísimo para que los músicos puedan salir de gira por Europa pese al Brexit, tienen mucha fuerza porque tienen algunos artistas increíbles", añade Soleil.

REYKO presentarán "Pulse" en dos conciertos en España. Estarán el 9 de octubre en el Barcelona Arts on Stage, y el 16 de octubre en la sala La Boite de Madrid.