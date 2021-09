CCOO rechaza que la elección de colegio acepte la figura del concebido no nacido

Madrid, 30 sep.- Comisiones Obreras (CCOO) ha expresado su rechazo a que se modifique el decreto de libertad de elección de centro escolar en la Comunidad de Madrid porque, entre otros motivos, plantea conceder derechos, como condición de familia numerosa, a los hermanos en cuya familia haya un concebido no nacido.

CCOO considera que la modificación pretendida por la Consejería de Educación "se basa en un sistema perverso", por lo que exige abordar un "cambio radical del modelo y sistema de admisión" del alumnado, y añade que denunciará ante la Justicia la modificación del decreto si la Comunidad de Madrid la mantiene.

Así lo han destacado este jueves las secretarias de la Federación de Enseñanza y de Política Social de CCOO Madrid, Isabel Galvín y María Eugenia Alcántara, respectivamente, quienes han explicado en una rueda de prensa su rechazo al borrador que modifica el Decreto 29/2013 de 11 de abril de libertad de elección de centro escolar.

En el proyecto de decreto, el Gobierno Regional considera necesario "actualizar los criterios de admisión para recoger la condición de alumnado nacido de parto múltiple, la condición de familia monoparental, la situación de acogimiento familiar del alumnado solicitante y la condición de víctima de violencia de género o del terrorismo".

“La libre elección de centro escolar en Madrid es falsa porque se basa en un sistema perverso”, ha dicho este jueves Galvín, quien ha explicado que las razones por las que se oponen las representantes de CCOO del profesorado y las centrales sindicales en la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Madrid figuran en un escrito presentado la semana pasada.

Galvín ha explicado a Efe que "el cambio sustancial es la incorporación a estos efectos del tema del concebido no nacido; la Consejería (de Educación) plantea conceder derechos, como condición de familia numerosa, a los hermanos en cuya familia haya un concebido no nacido".

Este extremo "no está regulado en la ley de familias numerosas del Estado ni en ningún ámbito de desarrollo normativo", ha dicho Galvín, y subraya que la Comunidad de Madrid "le da una entidad jurídica al concebido no nacido que no está reconocida en el Código Civil ni en toda la jurisprudencia en la que se enmarca el derecho español".

En el proyecto de modificación del decreto, según CCOO, "se anticipa la condición de familia numerosa al nacimiento del nuevo miembro familiar desde que se confirma el estado de gestación de una madre", sin que esté prevista la pérdida del derecho adquirido en caso del no nacimiento.

En un escrito dirigido el pasado día 23 a la presidenta del Consejo Escolar, María Pilar Ponce, Galvín y Alcántara expresan que el proyecto de decreto "abunda en la mayor falacia del sistema educativo madrileño y que ha ido configurando una red de centros en la que se ha ido debilitando la Escuela Pública sin pausa y, dependiendo de las zonas, como las de nueva población, incluso con prisa".

Esto, según CCOO, "es diametralmente opuesto al ideal de educación pública, cercana, dotada, de calidad y garante de la equidad para todo el alumnado, y de la diversidad y formación integral del sujeto del Derecho a la Educación", que es el alumno.

La modificación de dicho Decreto, dice CCOO en una nota, se limita a cumplir con la obligación legal de incorporar las modificaciones de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE).

Según CCOO, la misma Dirección de Área Territorial (DAT) de Madrid Capital reconoce que la libertad de elección “es un derecho de trascendencia constitucional” pero que “no es un derecho absoluto”, y que su cumplimiento “dependerá de que existan o no plazas vacantes en el centro elegido”.

Esto significa -añade el sindicato- que solo habrá libertad de elección cuando haya plazas “y dado que el Gobierno regional recorta plazas, la conclusión es sencilla: no hay libertad”, afirma Galvín.

En su nota, CCOO ofrece datos según los cuales en Madrid capital se han quedado sin atender este curso más de mil solicitudes, entre ellas 179 para primero de ESO en el IES San Isidro, 155 para el mismo curso en el Tirso de Molina, 123 en el IES Las Musas e igual cifra en el Príncipe Felipe.

Además, 122 en el instituto Madrid Sur, 110 en el Blas de Otero, 108 en el IES Gran Capitán, 105 en el Cervantes, 97 en el Alfredo Krauss, y en primero de Bachillerato 342 en el IES Ramiro de Maeztu, entre otros.

CCOO subraya que "este sistema de oferta y demanda es aberración conceptual y como principio, además de un absurdo dado quién proporciona los medios a los centros públicos, que es el Gobierno a través de la Administración".