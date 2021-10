Jugar al blackjack: lo que se tiene que tomar en cuenta

Archivado en:

Todos sabemos que el blackjack es uno de los juegos más populares de los casinos. Y cuando analizamos por qué es esto, no nos sorprendemos: es rápido, fácil de aprender, divertido y hay una probabilidad razonable de ganar siguiendo unas simples estrategias. En esta oportunidad te vamos a decir lo que sí hay que hacer y lo que no, cuando se está jugando al blackjack. Estos tips serán muy útiles cuando se está apostando dinero real ya que, tendremos más posibilidad de no perder todo nuestro dinero.

Aprende a quedarte con manos de 12 o 13

La mayoría de los jugadores novatos hacen el mismo error: pedir una carta siempre que tengan una mano de 12 o 13, esto es un error que hay que evitar.

Primero, hay que entender que el blackjack es un juego de cantidades conocidas. Mientras se conocen las cartas que tenemos, en este caso una mano de un total de 12 o 13, nada más sabemos solamente una carta del crupier, la que está boca arriba. Siempre hay que asumir que la carta que está boca abajo es un diez, ya que es la carta con más probabilidad a salir: 4 cartas distintas (el 10, la J, la Q y la K) tienen este valor.

Digamos que el crupier tiene un 4, 5 o 6. Por lo tanto, podemos asumir que su mano en total seria 14, 15 o 16 y estaría forzado a agarrar otra carta, donde lo más probable es que se pase de 21. Por lo tanto, lo más sensato que podemos hacer es quedarnos con una mano de 12 o 13 ¿Por qué arriesgarnos pidiendo una carta y tener más de 21, cuando el crupier puede hacer lo mismo?

Claramente el crupier no va a tener más de 21 todas las veces y perderemos esa mano, pero la jugada correcta es siempre quedarse con una mano mayor de 11 si la carta del crupier es una baja.

No dividas una pareja de 10

Uno de los consejos más fundamentales del blackjack para ganar a largo plazo es, apostar más dinero cuando veas que el crupier no tiene una buena mano. Una manera de hacer esto es dividir cada vez que tengas un par.

Los novatos pueden estar tentados a dividir siempre que tengan una pareja de dieces, ya que es posible de tener blackjack, o al menos tener dos manos altas. A pesar que esto si es posible, y se puede tener la doble cantidad de dinero en la mesa, no se debería dividir los dieces.

Aunque el crupier tenga una carta débil como un 5, no los dividas. Ya se tiene una mano fuerte de 20, entonces, ¿Por qué arriesgar todo el dinero para potencialmente perderlo si el crupier por alguna razón tiene suerte? Las probabilidades dicen que una mano de 20 ya es una mano ganadora, entonces mejor dejarlo así.

Si tienes una mano de 11, hay que doblar

Otra manera de apostar más dinero en la partida es doblando. Esto quiere decir que después de recibir las dos cartas iniciales, puedes doblar la apuesta antes de pedir la tercera.

Cuando se tiene una mano inicial de 11, siempre hay que doblarla, no importa la carta del crupier, la única excepción a esto es si tiene un As. Cuando se tiene un 11, lo más probable es que la próxima carta sea un 10 y se llegue a 21. Incluso si es una carta menor, como un 8 y 9, igual se tendría una mano alta de 19 o 20.

Nunca pagues el seguro

En algunas mesas de blackjack online, hay unas ofertas en donde se puede pagar un “seguro” cuando el crupier muestre un As. La idea es que este seguro compense las pérdidas si el crupier hace un blackjack.

Mientras que esto suena como una gran idea, no lo es. No en el largo plazo. Las probabilidades de que el crupier haga un blackjack no justifican el precio que hay que pagar por este seguro.

Apuesta dentro de los límites de tu presupuesto

A pesar que no es estrictamente un consejo de blackjack, es importante y va a mejorar el juego en general. Esto aplica para todos los juegos de casino, o cualquier apuesta en general. Siempre se apuesta lo que se puede perder.

Un consejo es apostar el 1% de tu presupuesto en cada apuesta para así no perderlo todo si se cuenta con una racha de mala suerte. Una vez que se empiece a tener ganancias, se puede ir aumentando el monto de las apuestas poco a poco.

Por último, mantén tus emociones al mínimo. Uno de los mejores consejos del blackjack es aceptar que, a fin de cuentas, es un juego de suerte. No importa si tienes todo calculado, al final puedes acabar perdiendo y está bien. A fin de cuentas, lo que importa es el poder divertirse así que, si estamos teniendo un mal momento, lo mejor es retirarse e intentar otra cosa, como hacer planes en familia para este verano.