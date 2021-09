PP y Vox, únicos grupos de la Asamblea que defienden que no se puede obligar a los médicos a ejecutar abortos

Archivado en:

Todos los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid defienden el al aborto pero PP y Vox han señalado que no se puede obligar a los médicos a llevarlo a cabo si está en contra de su código deontológico.

En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, ha trasladado que el derecho de las mujeres a abortar es "necesario" y que se garanticen los estándares internacionales. Por eso, ha tachado de "inadmisible" que haya centros sanitarios públicos donde no se practiquen interrupciones voluntarias del embarazo.

"Es un derecho individual de los sanitarios que quieren ejercerlo pero no puede soslayar ni colisionar con el derecho de las mujeres que tienen la necesidad de practicar la interrupción voluntaria del embarazo", ha defendido.

Por su parte, Más Madrid ha registrado una iniciativa para que se garantice que la interrupción voluntaria del embarazo en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, así como un protocolo para casos en un centro donde los médicos del SERMAS hagan transferencia de pacientes al centro público más cercano. Según ha indicado la portavoz de Más Madrid, Mónica García, "el SERMAS se tiene que hacer cargo de esas interrupciones voluntarias del embarazo y no se están garantizando".

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha registrado también una iniciativa mediante la que pide recuperar y actualizar el Plan Integral de Abordaje de los Embarazos no Deseados y que se haga desde una perspectiva transversal con el resto de las Consejerías y contando con la participación de todos los actores implicados, incluyendo a las entidades feministas y a la ACAI.

Por su parte, el portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha indicado que no se pueden hacer "listas negras" a aquellos profesionales que no quieran practicar el aborto, cuando ya "hay clínicas que funcionan para eso". "Si no se puede obligar a los médicos a practicar a eutanasia en el tema del aborto tampoco", ha sostenido.

El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, ha trasladado su máximo respeto al aborto pero ha defendido que en la Comunidad de Madrid hay mecanismos para ello y ha lamentado que haya partidos que pongan el foco en la Comunidad de Madrid.

"Existen mecanismos para que se haga, pero lo que no va a hacer la Comunidad es obligar a un médico que lo haga cuando se hizo médico para salvar vidas y que su código deontológico le impide hacerlo", ha finalizado.