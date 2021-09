Casado y Rajoy reivindican al PP como salvador de las crisis que deja el PSOE

Archivado en:

El líder del PP, Pablo Casado, y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy han reivindicado al Partido Popular como la fuerza que ha salvado a España de las crisis que dejó el PSOE, la de los años 90, la de 2008 y a futuro: cuando los populares logren llegar a Moncloa tras la caída de la Economía causada por la pandemia.

El líder de la oposición ha abierto la convención nacional del partido en Santiago de Compostela, con una charla sobre progreso y Empleo junto a Rajoy y ante un auditorio en el que les escuchaba el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

"Hemos gobernado dos periodos de tiempo en democracia, en los dos nos dejaron lo que nos dejaron. Lo dejamos, sin ánimo de presumir, ya no tiene sentido, mejor, y me temo que no hay dos sin tres, pero será para el bien de España", ha pronosticado Rajoy.

Una conclusión a la que ha llegado el expresidente después de que tanto él como Casado hayan dedicado sus intervenciones a comparar la actual situación con la que vivió España antes de que Rajoy llegase a Moncloa, tras la crisis que estalló en 2008 con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el poder.

Casado ha elogiado a Rajoy por dejar un país mejor del que encontró, tras recibir el mandato de "evitar el rescate" en el que "la izquierda" dejó a España, y lograr dar la vuelta a los malos datos económicos en déficit, desempleo o deuda.

Y ha destacado que Rajoy acometió una reforma fiscal, "dejando impuestos más bajos que como los encontró", una reforma energética que, a su juicio, permitió tanto "abaratar la energía como pagar la deuda", y una reforma de pensiones que introdujo el factor de sostenibilidad para que el sistema nunca más quebrara.

Sin embargo, él recibirá, ha argumentado, un legado "muy distinto" de manos del PSOE. Ha denunciado Casado que España tiene la economía más dañada por la COVID-19 y la que más tardará en recuperarse porque se despilfarró antes de la pandemia y las medidas para atajar la crisis económica fueron tardías y abruptas.

Además, ha acusado a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, de mentir sobre las predicciones que ya conocía del INE -que ha rebajado en casi dos puntos, al 1,1%, el crecimiento del segundo trimestre-. Lo ve un "déjà vu" que le recuerda al exministro de Economía Pedro Solbes.

Según Casado, Calviño "terminará escribiendo un libro como Solbes, reconocimiento de sus mentiras".

También Rajoy ha advertido sobre una crisis que "no es como la de entonces" (la de 2008), entre otros factores por el papel del Banco Central de Europeo o por los fondos de recuperación, pero que "igual que entonces hay que tomársela muy en serio".

Ha considerado el expresidente que ante las crisis los gobiernos deben tomar medidas paliativas, aunque no vayan en su programa (el PP nacionalizó bancos, ha recordado), y ha apoyado las adoptadas por Sánchez como los ERTE o con los créditos ICO, pero ha advertido que, por contra, no se están acometiendo reformas, sino "contrarreformas".

Como la de las pensiones, "una equivocación que para lo único que va a servir es para que dentro de poco haya que cambiar la ley". Y le ha dicho a Casado: "Supongo que la tendrás que cambiar tú. E igual te hacen una huelga, pero no te va a quedar otra".