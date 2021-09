¿Qué debemos saber de los 5 tipos de slots?

Archivado en:

Ya sea porque estás incursionando en el mundo de los slots online o porque ya te has aburrido de la versión que has venido jugando. No importa la razón, es importante que sepas que hay más de un tipo de tragaperras que puedes jugar, siendo un ejemplo de ellas las slots en 3D, que son máquinas tragaperras con gráficos mucho más increíbles, ya que puedes ver las cosas en 3D, lo que genera más realismo al juego.

Una vez que hayas leído y entendido cada tipo de slot, puedes encontrar la que mejor se identifique a ti y a la que se adapte a tu presupuesto.

Slot Clásica (o slot de 3 ruedas)

Las slots clásicas se buscan cuando se está nostálgico por los viejos tiempos, ya que es la máquina de toda la vida que se veía en los casinos y bares, en donde se tenía que halar la palanca. Sin embargo, ya no tienen mucho que ofrecer ya que, se considera el slot más simple. Al tener solamente 3 ruedas, reduce notablemente las posibilidades de ganar, esto quiere decir que puedes perder todo rápidamente o ganar un gran premio.

Slots de video (o slot de 5 ruedas)

Las probabilidades dicen que la primera máquina que te vas a encontrar al entrar en un casino, ya sea presencial u online, es la slot de video. Son las que mas se usan en la actualidad. Tienen gráficos increíbles con videos y sonido para atraer al jugador, tienes una pantalla de video y no una rueda mecánica, aquí es donde sale el nombre de slots de video.

Estas máquinas son un avance de las slots clásicas, ya que tienen más líneas de pagos que incrementan las probabilidades de ganar que cuando juegas a la slot clásica. Además, las apuestas duran más y usualmente tienen un mayor jackpot.

Unas de las características que definen los slots de 5 ruedas es que tienen un modo de tiro gratis en donde incluye diversos mecanismos como multiplicadores de apuestas.

Entre los slots de video podemos encontrar a las que son en 3D, lo que más identifica a este tipo de slots, además de tener gráficos en 3D, es que tienen una historia que seguir en el juego. Progresas en la historia mientras juegas y para avanzar al siguiente nivel tienes que alcanzar varias metas en la historia.

Slots de seis y siete ruedas

Estas slots están desafiando las normas de las ruedas tradicionales. La mayoría sigue la misma estructura de cuadricula que tienen los slots de 5 ruedas, es decir un montaje de 6 columnas y 3 filas, y 7 columnas y 3 filas, respectivamente. Mas ruedas significa más probabilidades de obtener una combinación ganadora.

También, puedes encontrar slots de este tipo que van mucho más allá de lo convencional, en donde te encuentras con estructuras únicas

Slots progresivas

En este tipo de slots cuando un jugador gana una partida, parte del monto va al jackpot. Esto implica que el jackpot es hecho por los jugadores que estén activos en ese momento en particular. En la mayoría de plataformas, los operadores muestran el jackpot progresivo total acumulado.

Los casinos online generalmente interconectan las maquinas de slots para que todas contribuyan a un solo jackpot progresivo. Estos pueden llegar a millones, pero como uno se podría esperar, mientras más grande el bote, las posibilidades de ganar son mas bajas. Se podría parecer a la lotería, en donde hay cientos, miles o hasta millones de participantes.

Slots Interactivas (o i-slots)

Estas slots están demostrando ser desarrollo fundamental en la tecnología de las slots. Los pagos múltiples y las multiruedas tienen un formato diferente al que estás acostumbrado. Estos slots aprovechan las características de los dispositivos modernos de computación, así los jugadores tienen la oportunidad de crear sus propias historias.

Las i-slots pueden hacer esto permitiendo el giro de diferentes combinaciones de ruedas, como también participar en juegos de aventura, siendo tan divertido como un videojuego. Si estás acostumbrado a jugar videojuegos, este tipo de slots serán fáciles de aprender para ti.

Ciertas jugadas en estas slots pueden disparar etapas de bonificación donde los jugadores pueden participar en todo tipo de minijuegos, como minigolf. Estos minijuegos proveen al jugador de oportunidades de aumentar sus ganancias.

En muchas maneras, las slots interactivas no son tan dependientes en las probabilidades como lo son las máquinas tradicionales. Con estas máquinas, tus habilidades pueden aumentar tus probabilidades de ganar.

La próxima vez que estés contemplando jugar en las máquinas de slots, primero piensa en los diferentes tipos de juegos que hay y quédate con la que es más probable que se adapte a tus gustos. Si no estás seguro de cual se adaptaría más a ti, no seas tímido y tómate tu tiempo para experimentar los diferentes tipos y encontrar la que sea perfecta para ti.