Díaz Ayuso no considera que querer presidir el PP de Madrid sea "plantar cara" a Casado

Archivado en:

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no considera que querer presidir el PP de Madrid sea "plantar cara" al presidente del PP, Pablo Casado, sino que es "hacer las cosas con normalidad" y dirigir la organización regional como hacen el resto de dirigentes autonómicos del partido.

En una entrevista en 'Antena 3', Ayuso ha señalado que presidirlo es "una ilusión" que tiene y de la que se ha venido hablando "hace muchísimo tiempo".

Aunque en las últimas semanas ella misma había pedido públicamente que el Congreso Regional se celebrase cuanto antes para preparar las elecciones autonómicas y municipales de 2023, en esta ocasión se ha limitado a declarar que es el partido a nivel nacional el que debe decidir la fecha.

"Hasta entonces, como hago siempre, lo que me ocupa es estar 24 horas del día en mi trabajo como presidenta de Madrid, de todos los madrileños, de quienes me han votado y de quienes no. Tengo una obligación con todos ellos y, luego, en paralelo me gustaría ayudar a mi organización a conquistar La Moncloa y a aportar con mi granito de arena desde mi comunidad", ha manifestado, desde EE.UU donde se encuentra realizando un viaje para promocionar la región como "polo de atracción de empresas".