Ancelotti no se alegra del mal momento del Barça

Madrid, 24 sep.- El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este viernes que no está contento por ver al Barcelona atravesar un momento duro y reconoció que ve sus partidos para hacer análisis, sin desearle malos resultados.

"Miro los partidos porque me gusta el fútbol, no estoy contento de ver a un equipo pasarlo mal", dijo Ancelotti cuando fue preguntado por el momento que pasa el eterno rival madridista.

"Lo estudio, hago una evaluación y me focalizo en mi equipo, me gustan los partidos. No estoy contento de que a un equipo no le salgan bien las cosas. Ni al Barcelona ni a cualquier otro equipo", añadió.