El Canal de Isabel II quiere llegar al 100% de autosuficiencia energética en 2030

Archivado en:

Canal de Isabel II trabaja para que en el año 2030 el 100 % de la energía que necesita para ejercer su actividad se consiga a través de sus propias instalaciones de generación eléctrica renovable y limpia.

Así lo ha asegurado el consejero delegado de la compañía, Pascual Fernández, en su participación en el ‘Energy Compact of the Global Sustainable Water and Energy Solutions Network’, un evento virtual promovido por la Red de Agua y Energía de Naciones Unidas.

En este foro Fernández ha presentado las líneas de acción y objetivos de la empresa pública en materia de sostenibilidad y eficiencia energética para 2030.

Según ha informado Canal en un comunicado, Pascual Fernández ha manifestado que desde la compañía se persigue la autosuficiencia energética, con el objetivo de producir en 2030 el 100 % de la energía necesaria para ejercer su actividad a través de instalaciones propias de generación eléctrica renovable y limpia que generen energía de manera sinérgica a la gestión del ciclo integral del agua que realiza.

Para lograr este objetivo ha explicado que aumentarán su capacidad instalada, que actualmente ya es de 107 MW, hasta los 157 MW, y apostará por la energía fotovoltaica a través de su Plan Solar y la producción de Hidrógeno verde.

El dirigente de Canal ha destacado también la apuesta de Canal por la Economía circular, especialmente a partir de los subproductos de la depuración: valorización de lodos, producción de fertilizantes de alto valor, generación de biogás en los procesos de depuración de aguas residuales, o construcción de una planta de generación de hidrógeno verde a partir de energía fotovoltaica y agua regenerada son algunas de las líneas de trabajo de la empresa pública.

Además, Canal está optimizando sus consumos para disminuir en un 7 % su consumo energético antes de 2025, lo que supondrá evitar la emisión de 4.300 toneladas de gases de efecto invernadero cada año y reducir así la huella de carbono del ciclo del agua.

Por último, Canal se ha comprometido a realizar acciones de cooperación al desarrollo para mejorar la investigación y las nuevas tecnologías que apoyen la producción de energías renovables, la eficiencia energética y la economía circular enfocadas al ciclo integral del agua en los países en desarrollo.