Cómo ser emprendedor en 5 pasos

El emprendimiento crece en nuestro país. De hecho, en el primer semestre de 2021, el crecimiento de la tasa de creación de empresas se ubicó en el 57,6%.

Cifras que no se comparan a las previas a la crisis económica, pero que sí nos aseguran un crecimiento potencial del emprendimiento. ¿Y tú? ¿Siempre has soñado con lanzarte a crear tu propio negocio? ¡Entonces esto es para ti!

Renovarse o morir. Sin duda, esta es una de las frases que más tienen en cuenta todos aquellos jóvenes -y no tan jóvenes- que, en los últimos años, se han lanzado de cabeza al mundo del emprendimiento empresarial. Y es que, aunque ser tu propio jefe suene atractivo, lo cierto es que emprender no es ni tan sencillo ni tan bonito como a veces nos pintan. Por eso, a lo largo de este artículo, conocerás los 5 pasos imprescindibles para emprender un negocio sin morir en el intento. ¿Te animas a ello?

¿Qué es el emprendimiento?

Todos sabemos qué es el emprendimiento. ¿Pero cuál es su verdadera definición? En concreto, hablamos de emprendimiento para hacer referencia a la acción de crear un negocio o empresa con el objetivo de generar beneficios. Sin duda, se trata de una de las salidas profesionales escogidas por muchas personas. ¡Y todavía más por aquellas que se han formado en estudios relacionados con el sector de la empresa!

Asimismo, como siempre se dice, el emprendimiento es el proceso de muchos pequeños pasos, entre los que encontramos:

- Identificar una necesidad en la sociedad.

- Crear una idea novedosa, rompedora o, al menos, que genere diferencias con respecto a la competencia.

- Crear una idea de negocio como tal.-

- Crear un Plan de Negocio.

Los 5 pasos clave para un emprendimiento exitoso

Si eres de aquellos valientes que ven en el emprendimiento una forma de ganarse la vida, queremos decirte que, sin duda, puede ser una de las mejores decisiones de tu vida. Sin embargo -y aunque ya lo sospecharás- el camino no va a ser fácil. Por eso, a continuación, se muestran los 5 pasos clave para ser emprendedor.

La formación

Si de algo debe servir este artículo es que seas consciente de la importancia de formarte, especializarte y actualizarte en el sector en el que quieras lanzar tu emprendimiento. Una buena idea no llegará a nada sin un equipo detrás que crea en ella. Pero tampoco sin un equipo que esté cualificado, que se haya especializado en el sector, que cuente con conocimientos innovadores y actualizados. Es obvio, ¿verdad?

Por ello, es importante que te lances a la piscina del conocimiento. ¡Busca cursos, formaciones o másteres especializados en tu sector que te ayuden a seguir creciendo! Además, otro paso que deberías dar es el de formarte en el sector empresarial. De hecho, disponer de conocimientos en el mundo de la empresa puede ser tan importante como tenerlos en el sector al que vas a dedicarte. Por eso, te animamos a que eches un vistazo a las formaciones específicas de Euroinnova Business School. ¡Sabemos que pueden ayudarte!

Por ejemplo, este Máster en Dirección de empresas es perfecto para aprender todo lo que debes saber acerca del mundo empresarial. Te será de gran utilidad a la hora de crear una empresa desde cero. Te ayudará a no dar ni un paso en falso y a ir siempre a lo seguro. Asimismo, este Máster en asesoría fiscal, laboral y contable, también de Euroinnova Formación, es perfecto para aprenderlo todo acerca de impuestos, tasas, recursos humanos, etc. ¡Todo aquello en lo que se basa una empresa!

Creer en tu idea

Puede salir bien o puede salir mal. Pero si ni tú mismo crees que tu idea puede ser un éxito, jamás lo será. Por eso, uno de los pasos imprescindibles para crear un negocio es que tú mismo creas que tu idea es necesaria en el mundo. La actitud es un factor fundamental para casi todo, pero todavía lo es más en el sector de los negocios.

La adaptación a los cambios

Uno de los grandes errores del emprendimiento es creer que tu idea de negocio terminará siendo tal y como la habías pensado en un principio. ¡Espera: no siempre es así! La adaptación a los cambios del mercado debe ser uno de los pilares fundamentales en tu negocio. Párate a observar y a pensar: a veces, tu idea no es totalmente extrapolable al mercado actual y tienes que cambiar algunos detalles.

Lo mismo ocurrirá con los cambios que van surgiendo en tu sector con el paso del tiempo. Si tu producto o servicio permanece inamovible durante años, lo más probable es que tu idea fracase. Por ello, es fundamental generar ideas que no sean estáticas y negocios que puedan ir modificándose con el paso del tiempo. ¡Ahí está la clave!

Rodearte de un gran equipo

Si algo es fundamental además de tú estés bien formado es que el resto de tu equipo también lo esté. Y no solo se hace referencia a trabajadores de tu nueva empresa, sino a todas aquellas personas que te estén ayudando, de un modo u otro, a lanzar tu negocio. Rodéate siempre de buenas personas, con capacidad autocrítica, con conocimientos específicos y especializados y, sobre todo, con ganas. ¡Las ganas mueven el mundo!

Una forma muy positiva de rodearte de ese gran equipo es a través del coworking. Cada vez están más de moda y es totalmente entendible. Asistir a sesiones de coworking puede suponer el valor diferencial en tu próximo negocio. Allí, podrás obtener impresiones y opiniones de personas ajenas a tu empresa y que, además, disponen de conocimientos y formaciones en otras áreas distintas a la tuya. Escúchales y anota todo lo que te apunten. ¡Nunca sabes cómo podrá influir en tu idea!

La autocrítica

De nada servirán todos los pasos anteriores si no eres capaz de “salir” de tu idea de negocio y observarte desde afuera. La introspección, al igual que la capacidad de autocrítica, pueden ser primordiales para que tu idea resulte un éxito. Seguramente, al comienzo, no será sencillo. No obstante, puedes pedir ayuda a tus familiares y otros allegados, pídeles opinión, consejo y valoraciones. Después, seguro que te será más sencillo contemplar tu idea desde afuera.

Incluso puede ayudarte colocarte en la posición de la competencia. ¿Cómo verá la competencia mi idea? ¿En qué estarán deseando copiarme? ¿Qué aspectos estoy seguro de que jamás copiarían? ¡Cuestiónate a ti mismo y a tu idea!