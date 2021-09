Inmaculada Sanz niega que los JJOO hayan causado "ninguna distorsión" entre PP y Cs

Archivado en:

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha afirmado este jueves que el debate suscitado a raíz de una posible candidatura olímpica de la ciudad para 2036 no ha provocado "ninguna distorsión" entre los partidos que forman el Gobierno, el PP y Ciudadanos, que mantienen una "normalidad total y absoluta".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Sanz (PP) ha recalcado que el "sueño olímpico" es "compartido" entre el PP y Cs, y que el Ayuntamiento seguirá "trabajando en ese sentido", pero ha dejado claro que "no hay ninguna previsión, en fechas próximas", de anunciar oficialmente una candidatura.

Los últimos dos días han estado marcados por la sucesión de anuncios, desmentidos y matizaciones entre el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), y la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), después de que la segunda aseverara que el Consistorio ya trabaja en un proyecto para postularse a organizar los Juegos Olímpicos de 2036.

El martes, en una entrevista en la Cadena SER, Villacís afirmó que Madrid "va a aspirar a organizar unos Juegos Olímpicos" y, cuando le preguntaron si el objetivo es 2036 -la fecha olímpica más próxima sin sede adjudicada-, respondió afirmativamente.

Minutos después, la Alcaldía desmintió "que Madrid esté en estos momentos aspirando a presentarse a los Juegos Olímpicos de 2036".

El miércoles por la mañana Villacís abundó: "Yo ayer en la entrevista no iba con la intención de anunciarlo, pero si me preguntan, yo lo que no hago es mentir (...); sí, sí que tenemos ese proyecto de presentarlo, empezamos a trabajar el primer día que empezamos a gobernar y nunca lo hemos escondido".

Y Almeida reprochó que "no se puede anunciar una candidatura sin que el resto de grupos municipales lo sepa, sin que se haya contactado con el Gobierno de España, o sin que se haya contactado con el Gobierno de la Comunidad de Madrid, o siquiera que hubiera un acuerdo con el Comité Olímpico Español (COE)".

Luego concedió que "podría presentarse una candidatura para 2036" y que "se está trabajando" para examinar las posibilidades, pero reiteró que por ahora "no se ha tomado esa decisión" y que "si los madrileños perciben que no hay esa unidad en el equipo de Gobierno, es muy difícil lanzar esa candidatura".

La polémica quedó zanjada el miércoles por la tarde tras una reunión entre Almeida y el presidente del COE, Alejandro Blanco, desarrollada según el Consistorio "en el marco del trabajo que ambos llevan realizando desde hace meses para convertir algún día a Madrid en sede olímpica".

"Somos dos partidos distintos y, por tanto, no tenemos que tener exactamente las mismas posiciones en todo", ha indicado Sanz, quien ha destacado el "ambiente de cordialidad" en el que se ha desarrollado la Junta de Gobierno.

Y ha agregado: "Lo que vamos a seguir haciendo, tanto una parte del Gobierno en la otra, es seguir dando cumplimiento a unos acuerdos que son los que firmamos al inicio de la legislatura (...) en ese sentido, la verdad es que no hay ningún tipo de preocupación".