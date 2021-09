Vox pide a Ayuso que se oponga a la nueva ordenanza de movilidad de Almeida

Madrid, 23 sep.- La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido este jueves a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se oponga a la nueva zona de bajas emisiones que da continuidad a Madrid Central y elija entre "comunismo o libertad".

"¿Usted con quién está, con el comunismo o la libertad, con Carmena o la libertad?", ha dicho Monasterio a Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha acusado a Almeida de "asociarse con los comunistas" para "prohibir a los madrileños".

"Yo no puedo decirle nada porque no está entre mis competencias obligarle o no a cumplir con normativas europeas como el resto de capitales", ha expresado la presidenta popular, que ha defendido su política de movilidad de fomentar el transporte público para reducir el uso del vehículo privado.

Monasterio ha aprovechado su intervención en el pleno para cargar contra el alcalde de la capital, quien prometió levantar "todas las restricciones de Madrid Central" y, por ello, le ofrecieron sus votos para gobernar en el Ayuntamiento.

Sin embargo, ha continuado la portavoz de Vox, "no solo no levanta sino que amplía las prohibiciones a toda la M-30", provocando que 800.000 madrileños y 75.000 autónomos con furgoneta no puedan entrar en Madrid, así como 75.000 autónomos con furgoneta, generando un Madrid elitista de primera y de segunda".

Por su parte, Ayuso ha criticado que Monasterio haya llevado esa pregunta al pleno para "hablar mal del alcalde", ya que el Gobierno autonómico no tiene competencia para "obligarle o no" a Almeida a seguir con las directrices europeas.

La presidenta ha defendido que la Comunidad de Madrid es la región de Europa "con mayor porcentaje de uso de transporte público", que seguirá fomentando con la ampliación de 15 kilómetros más de Metro, cinco nuevas estaciones del suburbano o reduciendo tarifas a jóvenes y mayores.

"Si me dicen elegir entre comunismo o libertad no me muevo de bando", ha declarado la presidenta.