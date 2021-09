El PSOE acusa a Díaz Ayuso de "populismo fiscal" y esta insiste en no subir impuestos como quieren sus socios independentistas

Archivado en:

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Hana Jalloul , ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de hacer "populismo fiscal" a lo que ha respondido que no subirá impuestos para no dar gusto a sus socios independentistas.

"Nosotros frente al populismo fiscal hacemos pedagogía fiscal. Los socialistas no queremos subir impuestos a las clases medias, queremos que se recaude lo que se tenga que recaudar y se gestione bien", ha lanzado Jalloul durante su pregunta a la presidenta durante la Sesión de Control al Gobierno.

Para la portavoz socialistas, lo que se hace en la región es "dumping fiscal", por lo que le ha pedido a la líder del Ejecutivo que "deje de hacer populismo con esto" y se dedique a financiar los servicios públicos".

Por su parte, Ayuso ha asegurado que en la Comunidad de Madrid "no van a subir los impuestos" para "ayudar a las comunidades socialistas a lavarse la cara ante sus ciudadanos". "No voy a arruinar la Economía madrileña para darle el gusto a sus socios independentistas ni para pagar el dispendio que aplican allá donde gobiernan. Conmigo que no cuenten", ha incidido.