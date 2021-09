Las familias numerosas piden medidas de conciliación tras el estrés por la covid

Archivado en:

Casi la mitad de las familias numerosas aseguran sentirse estresadas por no poder conciliar la vida laboral y familiar y atender adecuadamente a los hijos tras la situación generada por la pandemia, por lo que reclaman medidas como la flexibilidad laboral o reducción de jornada con ayudas económicas.

Son algunas de las conclusiones del "Estudio sobre las familias numerosas en España", elaborado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), con encuestas a este tipo de hogares de toda España sobre cuestiones económicas y sociales tras año y medio de pandemia.

"La pandemia ha tenido un impacto emocional en los hogares de familias numerosas -unos 700.000 en España- y tras el miedo al contagio y la incertidumbre sobre la evolución de la crisis sanitaria, se sitúa la de no poder atender bien las responsabilidades familiares y laborales y los problemas del encierro en casa con muchos hijos", ha explicado su presidente José Manuel Trigo.

El 45 % asegura haber sentido mayor estrés y ansiedad, pero haber podido afrontarlo. Incluso un 10 % reconoce que ha tenido que tomar algún fármaco para la ansiedad y un 5,6 % ha recibido ayuda psicológica. No obstante, cuatro de cada diez afirma que se ha fortalecido su relación familiar, especialmente las de 7 o más miembros.

En el ámbito laboral, a seis de cada diez no le ha afectado la pandemia y mantiene el mismo Empleo y solo un 22 % ha reducido sus ingresos.

Cuatro de cada diez viven con menos de 2.500 euros al mes y el mismo porcentaje dice no tener dificultades para llegar a fin de mes.

Entre las medidas para conciliar, plantean flexibilidad horaria (el 47 %), reducir jornada con una ayuda económica (el 40 %), jornada intensiva (31 %) y una prestación por trabajo (30,9 %).

También reclaman para los que se quedan en casa, la posibilidad de cotizar de cara a la pensión de jubilación (52 %) y una prestación por trabajo doméstico (43 %).

Cuatro de cada diez pide que el complemento de la pensión se aplique hasta más allá de los cuatro hijos.

Otra propuesta es un complemento extra para que una cuarta parte de la cotización de un trabajador vaya a la pensión de sus padres.

"Sería un incentivo para los hijos pensar que parte del dinero cotizado va a ir a la jubilación de tus padres", ha asegurado Trigo.

La familia numerosa tipo está formada por 3 hijos (el 68 %), seguida de 4 hijos (15 %), numerosas monoparentales (6,8) y numerosa reconstituida (8,6).

Sobre la propuesta del Gobierno de considerar familia numerosa a las monoparentales con dos hijos, la federación es partidaria de aprobar una ley propia.

"Los problemas que tenemos las familias numerosas vienen dado por los consumos elevados, viviendas y coches grandes, y una monoparental no tiene esos problemas; no nos gustaría que les metieran en nuestro colectivo porque no tienen las mismas carencias", ha aseverado.