Más de 327.000 dosis de vacunas se han rechazado entre febrero y septiembre

Madrid, 22 sep.- El Gobierno ha informado de que entre el 1 de febrero y el 1 de septiembre de este año han sido rechazadas 327.129 dosis de vacunas del coronavirus, aunque no se desglosa en qué rango de edades ni qué marcas se han rehusado más.

La respuesta del Gobierno se ha publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) después de que Vox se interesase por el número de personas que la habían rechazado, por grupos de edades, y pedía además el desglose por tipos de vacunas.

El Gobierno aclara que el registro de vacunación no hace distinción entre quienes rechazan la vacuna antes de ser citados y quienes lo hacen una vez acuden a la cita.

Además, asegura el Ejecutivo que "el desglose de dosis y marcas no puede proporcionarse, puesto que dicha información no es obligatoria" y por tanto no informan de ella las autoridades competentes de las comunidades autónomas.

Según los datos de ayer, las últimas 24 horas han situado la cifra global de personas con pauta completa en 36.086.354 españoles, lo que representa el 76,1 % de la población, dos décimas más.

Hay 37.472.155 personas con al menos una dosis inoculada, lo que representa el 79 % de la población (una décima más) y quedan en las neveras 5.967.564 para su próxima inoculación, siempre según las cifras facilitadas por Sanidad.

Por debajo del 90 % de población con pauta completa se encuentra la franja de edad de 40 a 49 años (85,6 %), la de 30 a 39 años (72,9 %), la de 20 a 29 años (71,6 %) y la de 12 a 19 años (69,8 %).