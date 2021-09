Nico Abad:  “Aquí en Twitch hago lo que me da la gana, es una ventaja importante”

Archivado en:

¿Cómo estás? ¿Qué haces ahora?

Ahora estoy en Twitch, tengo un canal en el que hago una entrevista diaria a alguien relacionado con el deporte, también narro SailGP, una competición de vela que nace un poco a la sombra de la Copa América, pero que reinventa la competición de vela tradicional. Además, acabo de presentar un espacio de los Juegos Olímpicos en Eurosport.

¿Echas de menos un medio como puede ser Cuatro o Mediaset?

No, el medio no, echo de menos el dinero (risas). Al final aquí en Twitch hago lo que me da la gana, es una ventaja importante. Todavía con una ganancia muy inferior, pero con la contrapartida de que ni consulto contenido ni tengo que convencer a nadie de reportajes.

¿Cómo es el proceso de un directo en tu canal?

En mi caso, lo que hago es contactar con el entrevistado que no tiene porque estar pegado a la actualidad, pero por ejemplo a la hora de preparar la entrevista se tarda menos que en otro medio. Para que te hagas una idea, los lunes estoy súper estresado porque intento cerrar todos los entrevistados de la semana y el resto de los días estoy más tranquilo. Empleo al día entre 4 o 5 horas.

Te has lanzado a la piscina con todas las consecuencias.

Sí, es una apuesta valiente. Flojeas a la mínima de cambio. Yo no estoy ganado dinero con Twitch, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí me permite estar activo, estar en contacto con el público. La gente sabe que estás activo y esto me permite que me llamen para presentar eventos o la colaboración con Eurosport que te comentaba.

Si yo estuviera en casa sin hacer nada, la gente dirá que este tío está de vacaciones, pero lo que no saben es que estoy en casa. Twitch tiene muchas ventajas, pero todavía no tiene la de ganar dinero para mí.

¿Has terminado cansado del fútbol porque no sueles entrevistar a futbolistas?

Yo soy consumidor de deporte, pero no solo de fútbol. No porque no me interese, pero ya hay mucha gente. Además, con el fútbol enseguida se polemiza.

¿Crees que no se entendió a Juanma en Twitter cuando escribió el famoso Tweet?

El tweet que puso era estilo Juanma, puro y duro: yo no entiendo esto, pensad lo que queráis. Pero luego en la entrevista no le escuchaban ni Ibai ni el chat. Él no tiene nada en contra de que Messi esté en el canal de Ibai, lo que él estaba diciendo es que hay medios (radio, prensa o televisión) que llevan mucho tiempo hablando de la liga española y no entiende que la gente de comunicación priorice una plataforma nueva y en crecimiento, que te da un pico de 300 mil visualizaciones, por delante de un programa diario con una media de más 700 mil oyentes. Esto era lo que no entendía Juanma.

Eso sí, te digo una cosa, lo que hace Ibai lo hace genial. Ayer estaba jugando al Minecraft y le estaban viendo más de 90 mil personas. ¡Es espectacular!

¿Por qué los deportistas ya no conceden tantas entrevistas a los medios convencionales?

No estoy de acuerdo cuando se dice que un protagonista prefiere una entrevista de risas con un streamer a una entrevista con un periodista. Hay protagonistas que quieren contar cómo pasan las cosas.

Cuando se dice en las redes que el periodismo deportivo no goza de buena salud. ¿Qué opinas?

Que no estoy de acuerdo. ¿El interés de la gente cuál es? Esa es la pregunta. El periodismo responde a preguntas que hace la sociedad. Si se habla de fútbol es porque así lo demanda el público. Hay profesionales muy buenos y profesionales muy malos, como en cualquier profesión.

¿Cuándo te volvemos a ver en la televisión?

Cuando me contraten. A mí me apasiona la televisión, de por si no he trabajo en otro medio que no sea este. Me daría igual cualquier formato de televisión, he vivido 30 años de ella. Es lo mejor que sé hacer y lo que más me gusta. De la tele solo tengo opiniones positivas.

Entrevista publicada en el Periódico de Montegancedo Pozuelo.