La pocería sin zanja y sus ventajas

Hasta hace unos años, las reparaciones en la red de saneamiento eran bastante complicadas, ya que había que abrir zanjas, cortar calles y provocar molestias a la población al crear retenciones o ruidos. Pero hoy en día, con la pocería sin zanja se evitan prácticamente todos estos puntos negativos.

La pocería sin zanja es un sistema en el que se aplican las últimas tecnologías para reparar y sustituir tuberías sin necesidad de abrir una zanja. Esto es posible, porque los trabajos de reparación se realizan utilizando los pozos o arquetas ya existentes, ya que solo se necesita una vía de entrada y otra de salida, evitando así todo lo que supone abrir un agujero o zanja en mitad de la calle.

Gracias a estas técnicas, podemos resolver prácticamente cualquier problema existente en la red de alcantarillado.

Con la cámara CCTV podemos inspeccionar el interior de las tuberías para localizar la avería en su punto exacto. Si se trata de un obstáculo, el robot fresador puede eliminar cualquier objeto rápidamente y en el caso de necesitar la tubería una rehabilitación total, existe el sistema de manga continua, que dependiendo de las dimensiones de la tubería se puede rehabilitar con distintos sistemas, el UVA Power Light que utiliza rayos UVA y el sistema SpeedyLight que utiliza luz LED.

Además, también se pueden reparar tramos puntuales en los que la tubería está en mal estado. Cuando esto ocurre, la mejor solución es el sistema packer, parecido al de rehabilitación total, pero al solo tratar una zona resulta más rápido y económico.

La pocería sin zanja requiere técnicas especializadas, que necesitan personal cualificado para llevarla a cabo y evitar malos resultados o inconvenientes durante el proceso. Para estas tareas de rehabilitación la empresa Pocería Sin Zanja es la mejor del sector. Su trayectoria profesional y sus más de 20 años de experiencia los convierten en líderes en sistemas de pocería sin zanja.

Ventajas de la pocería sin zanja

Ahora que ya conocemos un poco más sobre la pocería sin zanja, no podemos pasar por alto destacar cuáles son sus ventajas frente a la pocería tradicional:

- En primer lugar, y la ventaja más sobresaliente, es que no hay que abrir una zanja en medio de una calle o carretera como comentábamos anteriormente. Así evitamos inconvenientes y molestias a la población de la zona.

- Por otro lado, la velocidad de rehabilitación o cambio de tuberías se multiplica con esta técnica, ya que en apenas en unas horas estará todo solucionado. En el caso de instalar nuevas tuberías, no hace falta esperar para que puedan volver a su normal funcionamiento, por lo que una vez acabado el proceso estarán listas para usar.

- En cuanto a la calidad, es muy superior a la de la tubería original. El material de reparación es de alta resistencia y gran calidad por lo que no solo no se notará el cambio, además habremos conseguido una tubería mucho más resistente. Además, al no tener juntas se garantiza que no volverán a producirse fugas de agua.

- Algo que por suerte, cada vez tenemos más en cuenta es el cuidado del medioambiente. Esta técnica es respetuosa con el medioambiente al no generar residuos y también gracias a que tanto la manga como la resina con la que va impregnada carecen de agentes contaminantes.

- Y, por último, pero no menos importante, la relación calidad precio es muy buena, sobre todo teniendo en cuenta todos los puntos anteriores.

Rehabilitar una red de tuberías podría ser un proceso muy largo y complicado, pero gracias a la pocería sin zanja se convierte en cuestión de horas. No dudes en ponerte en contacto con la empresa GSC ante cualquier duda o necesidad, sus profesionales te atenderán y solucionarán cualquier duda. Además, no olvides que la experiencia es fundamental, y contar con una empresa de confianza más todavía.