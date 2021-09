Madrid estima ingresar 258 millones hasta 2025 con la ordenanza de movilidad

Archivado en:

La modificación de la ordenanza de movilidad sostenible del Ayuntamiento de Madrid, que entrará en vigor el miércoles, supondrá unos ingresos para el periodo de 2021-2025 estimados en 258 millones de euros, mientras que la cuantificación de gastos para poner en marcha la norma es de 187 millones.

El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha desgranado en la comisión de Medio Ambiente y Movilidad celebrada este lunes las cifras recogidas en la Memoria Inicial de Análisis de Impacto Normativo de la Ordenanza, donde se contemplan "unos ingresos cuya estimación total para el periodo 2021-2025 asciende a 258.403.242 euros".

Por ejemplo, ha ido detallando el edil, se estiman alrededor de 21 millones por "sanciones por incumplimiento de acceso a Madrid ZBE" -la medida que paulatinamente irá prohibiendo la circulación de los coches 'A hasta 2025-; 229 millones por "sanciones por acceso y circulación indebida en la ZBEDEP 'Distrito Centro'"; 7 millones de "sanciones por acceso y circulación indebida" en la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica o 268.000 euros de sanciones por inspecciones acústicas.

"Esta es la recaudación que saldrá del bolsillo de los madrileños, que son los que van a pagar la fiesta, a los que hay que sumar 187,4 millones de euros que saldrán en concepto de gastos de las arcas municipales", ha añadido Martínez Vidal.

También ha desgranado esos 187,4 millones de euros: alrededor de 14 millones para el "control de acceso de 'Madrid ZBE'", 6 millones para el "control de acceso" a la ZBEDEP Distrito Centro; 1,9 millones para el control de acceso a la ZBEDEP Plaza Elíptica; 67 millones para las subvenciones para fomentar la mejora de la calidad del aire u 83 millones para la ampliación del servicio de estacionamiento regulado (SER), por ejemplo.

"A los madrileños les va a costar la broma del Madrid Central del alcalde Almeida 180 millones de las arcas municipales más 258 millones de recaudación que saldrán de sus bolsillos. Señor delegado, los madrileños tienen que saber que perpetuar el Madrid Central de Manuela Carmena les va a salir muy claro (...) y que el objetivo, más que medioambiental, es meramente recaudatorio", ha apostillado el concejal de Vox.

El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha dicho que se alegra de que Martínez Vidal aporte estos datos porque "pone de manifiesto que estaba estudiado" el impacto presupuestario que tiene esta norma, mientras que desde Vox se "echaba en cara" que no era así.

"Lo que pasa es que muchas de las actuaciones que usted ha dicho no recaerán únicamente en los madrileños, es más no recaerán en los madrileños puesto que por ejemplo las sanciones que usted estaba leyendo de acceso a Madrid ZBE hasta el año 2025 no será sancionado ni un solo madrileño residente en la ciudad de Madrid, por tanto no recaerá en los madrileños", ha precisado.

En todo caso, ha añadido, "eso son los estudios".

"Lo que sí le puedo decir es que esta ordenanza no tiene un objetivo sancionador sino de cumplir con la directiva europea de calidad del aire, mejorar la sostenibilidad, mejorar la seguridad vial, mejorar la integración de los nuevos modelos de transporte y favorecer la innovación", ha detallado.

Además, ante la acusación de que "les va a salir muy caro" a los madrileños esta ordenanza, Carabante ha replicado que "más caro les saldría a los madrileños incumplir la directiva europea", "tener una calidad del aire deficiente" y "empeorar la contaminación".

"Asimismo, señor Martínez Vidal, esos serán gastos presupuestarios en los que no solo va a incurrir Madrid sino que van a tener que incurrir más de 180 ciudades en España que están obligadas a tener zonas de bajas emisiones y por tanto también régimen sancionador para aquellos que accedan de manera indebida a todas esas zonas de bajas emisiones", ha agregado Carabante en alusión a la nueva Ley de Cambio Climático.

El delegado ha agregado que "confía" en los madrileños y en su "buen hacer" y en el "cumplimiento normalmente de las ordenanzas y de las normativas".

"Estoy seguro que estas estimaciones de ingresos por sanciones no se van a cumplir porque los madrileños cumplirán adecuadamente esta ordenanza", ha concluido.